​Арест генералов: Серж Саргсян поэтапно признает апрельское поражение Армении - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Четырехдневные бои в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана развеяли мифы о силе Армении. После апрельских боев власти Армении и их покровители прибегают к различным методам для повышения энтузиазма.

В первую очередь в данном вопросе критикуется армейское руководство. Это подтверждают увольнения в последнее время президентом Армении Сержем Саргсяном высокопоставленных чиновников и возбуждение в их отношении уголовных дел.

30 мая были арестованы начальник Управления по вооружению армянской армии, генерал Мельс Чилингерян и полковники Мгер Папян и Армен Маргарян. В их отношении возбуждены уголовные дела по фактам приобретения для армянской армии некачественных товаров и завышения цен на товары.

12 мая был арестован глава отдела автомобильной службы Вооруженных сил, полковник Давид Абрамян в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту халатности к должностным лицам Военно-следственного управления Следственного комитета Армении.

Отметим, что согласно подписанному 26 апреля Сержем Саргсяном указу, от занимаемых должностей освобождены заместитель министра обороны Армении по материально-техническому оснащению Алик Мирзабекян, начальник службы связи, генерал-майор Комитас Мурадян и глава разведывательного управления Генштаба Аршак Карапетян.

Как пишут армянские СМИ, аресты осуществляются по антикоррупционной схеме генпрокурора страны Геворга Костаняна. Армянские СМИ назвали этот процесс "санитарной чисткой" в армии.

Предполагается, что процесс начался до апрельских боев на линии соприкосновения войск.

С этой точки зрения, арест по схеме генпрокурора расценивается как недоверие С.Саргсяна к министру обороны Сейрану Оганяну.

Отметим, что 19 февраля этого года антикоррупционный центр "Transparency International" произвел проверки в министерстве обороны Армении.

В распространенном центром отчете говорится: "Министр обороны и некоторые сотрудники министерства владеют рядом торговых центров с непрозрачной финансовой деятельностью или же частью акций".

В структуре заявили, что члены семьи и близкие С.Оганяна и другие ответственные работники министерства пытаются найти общий язык с производящими мониторинг чиновниками и просят закрыть глаза на правонарушения.

На акции протеста, прошедшей в Ереване за два дня до состоявшейся 16 мая в Вене встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном, участники потребовали отставки министра иностранных дел Эдварда Налбандяна, министра обороны Сейрана Оганяна, начальника генштаба Вооруженных сил Юрия Хачатуряна и его заместителя Айказа Баграмяна.

Кроме того, говоря о результатах четырехдневных боев, министр обороны Армении Сейран Оганян отметил, что якобы "Азербайджан не взял никакой стратегической позиции".

В очередной раз было доказано, что Армения не обладает материальной и духовной силой для того, чтобы в одиночку и самовольно удерживать у себя оккупированные территории.

Хотелось бы привести еще один пример.

Выделяемое военнослужащим в Армении социальное пособие в 72 тыс. драм (220 манатов) выдается не полностью. Им оплачивают лишь половину средств.

В армянской армии не хватает плащей-палаток, чтобы уберечься от дождя.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян признался, что плащ-палатка намокает и не успевает высохнуть до очередного дежурства: "Мы уже несколько дней занимаемся вопросом ликвидации данной проблемы".

Армянские СМИ распространили информацию о несметном богатстве генерала в отставке, депутата парламента, председателя правления Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна.

Таким образом, происходящее в очередной раз доказывает:

- Не существует Армянского государства;

- Без помощи извне армяне не смогут удержать под оккупацией азербайджанские земли;

- Армяне в Нагорном Карабахе являются заложниками внешних сил и армянской "власти";

- Зарубежные силы и официальный Ереван используют тех же армян, которые являются гражданами Азербайджана, как орудие преследования для своих целей;

- Увольняя генералов и возбуждая в их отношении уголовные дела, Серж Саргсян пытается продлить свою власть, выйти сухим из воды;

- Находящиеся у власти в Армении силы этим создают видимость проведения в стране реформ;

- Серж Саргсян избавляется от тех, кто создает проблему для его власти;

- Приступили к этапу, когда подставляют представленных у власти в Армении армян из нагорно-карабахского региона Азербайджана, либо Серж Саргсян предает своих земляков и пр.