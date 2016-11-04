Арест депутатов РПК в Турции - государство защищает свою целостность - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Хотя в современном мире некоторые события не учитываются, существует такое международное право, как ООН. ООН и международное право привержены вопросу территориальной целостности государств. В противном случае, такие многоэтносные государства, как США, Великобритания, Франция, Китай, Россия и пр. раскололись бы. Значит для пресечения этого раскола люди на планете регулируют отношения друг с другом с помощью законов. С учетом того, что все это относительно и законы пишутся людьми, выявится возможность изменения законов.

Для разрешения возникших между собой проблем люди должны предпочитать диалог и обоюдное согласие. В некоторых случаях усилия для решения этого недоразумения путем применения силы вредят обеим сторонам. В данном вопросе преобладает также роль тех, кто напрягает ситуацию. А результат всегда бывает в их пользу.

За последние несколько лет территориальная целостность таких государств, как Ирак и Сирия нарушена на глазах всего мира, ООН и международного права и их существование в будущем находится под угрозой. Считаем, что одну из основных ролей здесь сыграла настырность и претензии тех, кто управляет государством. Силы извне пользуются этим для обеспечения собственных интересов. Ведь со своих территорий и теплых, обжитых домов изгнаны не их граждане.

Процесс под названием "Арабская весна" охватил территорию от севера Африки до расположенных по соседству с Азербайджаном государств.

Каждому известно, что вслед за Сирией и Ираком, столкнувшимися с угрозой раскола территориальной целостности и государственности, аналогичные события могут повториться в Турции и Иране.

Эти государства также пытаются расколоть с помощью силы и оружия. Это и есть самое ужасное.

Курдский этнос упоминается в подрывной деятельности против этих четырех стран и работе во благо сил, имеющих интерес в регионе.

Другими словами, будучи этнической группой, они превращаются во врага своих соседей. Высказываемые о курдах такие мысли, как "надежный и преданный друг", в результате деятельности некоторых сил и представителей данной этнической группы начали терять свою популярность.

После того, как иностранные силы, заявляющие "вы правы, мы стоим за вами, так говорит закон", обеспечат интересы тех, кто создает в своей стране учебные лагеря для курдских террористических группировок, они не станут считаться с данным этносом и в лучшем случае будут лишь пользоваться ими в собственных интересах.

Существуют многочисленные подтверждающие это исторические факты. Достаточно вспомнить участь бывшего президента Египта Хусни Мубарака.

С этой точки зрения не исключается, что аналогичная участь в перспективе также ждет тех, кто говорит от лица курдской этнической группы и выступает в качестве защитника их прав. Своими действиями они служат уничтожению взрослых сынов своей нации.

Отметим, что прошлой ночью были задержаны 11 депутатов старающейся расколоть Турцию и имеющей связь с террористами Демократической партии народов (HDP).

Они обвиняются в совершении преступлений после вступления в силу поправок к Конституции страны касательно ликвидации в Турции права неприкосновенности. Хотя их пригласили в суд, они не явились.

Согласно заявлению МВД Турции, для доставки в суд были задержаны следующие лица: Ферхат Энджу, Лейла Бирлик, Сельма Ырмак, Абдуллах Зейдан, Салахаддин Демирташ, Идрис Балукен, Фиген Юксекдаг Шеноглу, Сырры Сурайя Ондер, Зия Пир, Гюльсер Йылдырым, Нурсель Айдоган, Имам Ташчыэр. После дачи показаний в прокуратуре Зия Пир отпущен.

Было установлено, что Файсал Сарыйылдыз и Туба Хазар Озтюрк, в отношении которых вынесено решение о задержании, находятся за пределами страны.

Отмечается, что нарушившие законы и не явившиеся в суд по извещению прокуратуры лица были задержаны для допроса в суде во время свидетельских показаний.

Напомним, что конституционная поправка, предусматривающая ликвидацию депутатской неприкосновенности, была утверждена 376 депутатами и была принята в мае до проведения референдума.

В отношении задержанных депутатов выдвинуты следующие обвинения: членство в террористической группировке, оскорбление Турецкой Республики, пропаганда террористической группировки, унижение турецкой нации, республики и Великого национального собрания Турции, оскорбление президента страны, государственных военных структур страны и структур безопасности, пропаганда террористической РПК, распространение ненависти среди народов, оскорбление правоохранительных органов Турции, нарушение единства, целостности государства и пр.

Ни у кого не возникает сомнений в том, что Демократическая партия народов (HDP) используется РПК в собственных целях. Эту партию также считали политическим крылом террористической группировки. HDP также угрожала официальным представителям Турции этой террористической группировкой.

Утром того же дня, когда были задержаны депутаты, в Диярбакыре произошел взрыв. По предварительной информации, погиб 1, ранены 30 человек, пострадали здания и т.д.

Террористы вновь угрожают турецкому государству.

Безусловно, нашлись и те, кто считают, что задержание членов HDP противоречит демократии. Однако граждане, политики, официальные представители, правоохранительные органы какой страны могут растолковать раскол и уничтожение своего государства данным абстрактным принципом? К примеру, каким будет отношение, в случае поддержки Китаем, Индией и Мозамбиком шагов, направленных на раскол стран после избрания депутатами марокканцев во Франции, мексиканцев в США, корейцев в Японии, армян в России? Ответ здесь однозначен: этого допускать нельзя. Аналогичный шаг был предпринят и в Турции.

В действительности, выдвигая свои желания мирным путем, курдские политики добились в турецком государстве многих вопросов. Сюда входит обеспечение их национальных и культурных прав. Тогда чего же хочет террористическая группировка РПК и ее крыло HDP? На фоне происходящих в регионе событий пытаются создать "Великий Курдистан", нарушив территориальную целостность государств, где проживают или же позже обосновались курды. Такова цель сил, желающих уничтожить Турцию. В этом деле им помогают такие организации, как РПК. Примером может послужить раскол Сирии и Ирака рукой террористической группировки ИГ.

Несоблюдение двумя депутатами от HDP призыва правоохранительных органов и их побег из страны является показателем выполнения ими поручений покровителей. Кроме того, вполне возможно, что проживающие в различных странах и принадлежащие к курдской этнической группе лица, подозреваемые в связи с органами спецслужб указанных государств, совершая поездки в Ирак, Сирию, а возможно в Иран и Турцию, дают курдам различные обещания. В конечном счете им удается сбежать, а являющиеся гражданами этих стран курды теряют своих детей.

Хотелось бы отметить, что в любой стране есть и были силы и люди, желающие разрушить и расколоть свое государство. Именно такими людьми и пользуются силы извне.

Таким образом, происходящие в регионе процессы, попытки расколоть государства являются показателем тайно идущей мировой войны. Что же касается курдов, здесь ими умело пользуются...