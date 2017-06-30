Арабские страны на пороге четвёртой войны в Заливе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Поведение коалиции во главе с Саудовской Аравией против Катара создает опасную ситуацию, наносит серьезный удар по арабскому и мусульманскому миру, у которых и без того есть многочисленные противоречия в объединении.

Эмбарго и взаимное поведение не сулят ничего хорошего арабскому единству и его антитеррористической деятельности.

Маловероятно в скором времени налаживание отношений между Катаром и арабскими странами Персидского залива, присоединившимися к санкциям членам Организации экономического сотрудничества. Это подтверждают существующие отношения между арабами на протяжении многих лет.

Например, несмотря на то, что в созданную в 1945 году Лигу Арабских Государств входило 22 члена, эта структура не была в силах решить никаких серьезных проблем арабского мира. Наоборот, по мере создания таких структур среди арабов рос и раскол.

21 мая в столице Королевства Саудовской Аравии Эр-Рияде после Арабо-исламо-американского саммита, проведенного под девизом "Вместе мы сильны" была создана коалиция против Катара. После этой встречи многие ожидали создание "Мусульманского НАТО", но результат стал более неожиданным.

Через несколько дней после этой встречи Катар был объявлен государством, финансирующим терроризм. Девять арабских государств (5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет), обвинив Катар в поддержке терроризма, объявили о разрыве дипломатических отношений с ним, чуть позже к ним присоединились Коморские острова, Йемен, Мальдивы, Мавритания и Ливия.

Несомненно, в этом вопросе есть много противоречивых моментов, по которым можно высказать мнение. Но мы бы хотели обратить внимание на 4 вопроса.

Во-первых, почему они выбрали Катар? Катар с населением 2,7 миллиона человек по природным ресурсам самая богатая страна в мире. В стране национальный доход на душу населения составляет 140 тысяч долларов. В 2005 году в целях оценки доходов от нефти и природного газа было создано Катарское инвестиционное агентство. Эта страна инвестировала в различные страны мира 335 миллиардов долларов. Эта карта очень широка, туда входят автомобильный гигант Германии Volkswagen, российская "Роснефть", турецкая Banvit производящая куриное мясо, американский производитель ювелирных изделий Tiffany.

Естественно, этот список можно продолжить.

Значит, Катар с таким состоянием кому-то очень мешал.

Кстати, доходы от продажи нефти и природного газа стали решающими в судьбе шаха Ирана Мухаммед Реза. Иными словами, эти деньги приблизили конец его власти и гегемонии.

Израильские СМИ сообщили, что одной из главных причин возникновения напряженности Катара с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами является достижение соглашения между этой страной и Ираном в сфере природного газа. В 2005 году Катар приостановил сотрудничество с Ираном в области природного газа, а с апреля этого года отменил эти санкции.

С этой точки зрения есть вероятность приумножения богатств Катара в перспективе и его превращение в влиятельную силу в регионе, что было бы для некоторых нежелательным, поэтому на Катар было поставлено клеймо спонсора террористов.

Во-вторых, есть ли в этом вопросе личная месть?

Министр иностранных дел саудовской Аравии Адель аль Джубейр заявил о том, что Катар считают виновными в готовящемся покушении на покойного короля Абдалла ибн Абдель Азиза. Но сын убитого президента Ливии Муаммара Каддафи Саад заявил, что в 2003 году это покушение ливийский шпион Мухаммад Исмаил планировал осуществить не с бывшим шейхом Катара, а эмиром Абу-даби Зайедом. По его словам, ливийскому шпиону предоставлено гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, и в настоящее время он живет в этой стране.

В-третьих, кто является лидером арабов? Около ста лет идет борьба за лидерство арабских государств. Саддам Хусейн, Хосни Мубарак, Хафиз Асад и король Хусейн и другие долгие годы боролись за лидерство и в результате это послужило расколу среди арабских государств.

Видимо, этот вопрос вновь вышел на повестку дня. Вышеперечисленные лидеры в настоящее время не являются главами государств. Поэтому можно предположить, что есть желающие восполнить пробел, имеющийся в этом направлении, чему и служит это противостояние.

В этом вопросе наиболее часто упоминается Иран. Иными словами, предполагается, что возникает антииранская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Да, так кажется на первый взгляд. Но у одного из самых главных членов коалиции против Катара - у Объединенных Арабских Эмиратов существуют торговые связи с Ираном на сумму 20 миллиардов долларов.

Значит, "Иранский вопрос" больше похож на предлог.

Еще раз подтверждается, что по происходящим в регионе серьезным изменениям и конфликтам, а также по вопросу распада Ирака и Сирии среди арабских государств нет единой позиции. В такой неразберихе каждый пытается представить себя лидером и старейшиной.

В четвертых, почему упоминается Турция?

Мы считаем, что упоминание Турции не связано только с региональными силами. Силы желающие обеспечить свои интересы в регионе, пытаются воспользоваться возникшей ситуацией для ослабления власти в Турции. Поэтому эти силы заинтересованы в распространении абсурдной идеи о желании Турции восстановить Османскую империю.

На самом же деле целью является отсутствие сильного государства в регионе, включая Турцию. Для этого они хотят, в первую очередь, добиться раскола среди арабских государств, и затем или вместе с этим нанести удар по Турции.

Например, такой смешной шаг как перевод немецких военных из турецкой военной базы Инджирлик в Кувейт, можно считать одним из таких давлений. Турция - государство, в котором развиваются демократические ценности. Страну обвиняют в отдалении от демократических принципов. Но они размещают своих военных в государстве, где управляет монарх.

В Катаре больше всего реализуются проекты турецких инженеров. До сих пор турецкие компании в этой стране реализовали 125 проектов на сумму 13,7 миллиарда долларов.

Таким образом, сложившаяся ситуация, имеет не меньшее значение, чем борьба против террористов в Сирии и Ираке. Иными словами, судьба Сирии и Ирака также больше зависит от нормализации ситуации между арабскими государствами. В противном случае арабы будут увлечены своими внутренними противоречиями и раздором, в Ираке и Сирии будут созданы новые государства.

Один из самых настороженных вопросов это четвертая война в Заливе. На самом деле, для этого создаются условия. Стороны достаточно вооружены для борьбы с терроризмом.

Отметим, что неофициально первой войной в заливе считается ирано-иракская война. Она началась в 1980 году, в 1988 году завершилась с введением режима прекращения огня, и до сих пор между двумя странами не подписан мирный договор.

Вторая война залива началась 2 августа 1990 года с оккупацией Ираком Кувейта. 37 стран, возглавляемые США, в том числе Саудовская Аравия, Сирия, Египет 17 января 1991 года начали военную операцию против Ирака и операции завершились 28 февраля 1991 года. Это война обошлась в 60 миллиардов долларов. 36 миллиардов долларов из них потратила Саудовская Аравия в одиночку.

Третья война залива началась 20 марта 2003 года, и возглавляемые США силы военной коалиции вторглись на территорию Ирака.

Наконец, остается 2 дня до завершения ультиматума из 13 пунктов, выдвинутого выступившими против Катара странами. Ожидается визит министра иностранных дел Катара в США. Развитие событий дает основание говорить о том, что ключ существующих противоречий находится у США, потому что Катар и все страны, выступившие против него, являются союзниками Штатов. Поэтому самый верный вариант это начать распутывать узел именно оттуда.