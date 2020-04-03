Апрельские бои - путь урегулирования конфликта и смена власти в Армении - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан вошел в историю триумфом в апрельских боях. И этот триумф не нуждается в привидении даты и особых описаниях, поскольку он - проявление воли и решимости нашего народа в его стремлении изгнать оккупантов со своей исконной территории.

Что послужило толчком к апрельским боям? В ночь с 1 на 2 апреля позиции азербайджанской армии и населенные пункты подверглись массированному вражескому обстрелу, пострадали ни в чем не повинные люди, проживающие на территориях, прилегающих к линии соприкосновения.

Целью контратаки, проведенной нашими Вооруженными силами, было устранение угрозы, исходящей от вражеских позиций.

Азербайджанская армия уничтожила 30 танков противника, более 25 артиллерийских установок и другой бронетехники, в боях были убиты 320 армянских военнослужащих, более 500 получили ранения. В результате был обеспечен контроль за дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

Тем самым Азербайджан явил всему миру свою решимость и способность вернуть земли, на протяжении многих лет удерживаемые армянами в оккупации. И стало очевидно, что в случае безуспешности переговорного процесса, от которого, кстати, Азербайджан не отказался, наша страна прибегнет к силовому решению конфликта.

Апрельские бои продемонстрировали единство азербайджанского народа, особенно в том, что касается освобождения оккупированных территорий. Это стало посланием о том, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель.

Апрельские бои явили боевую мощь азербайджанской армии и готовность властей страны освободить захваченные земли. В то же время стала очевидной вопиющая несправедливость международного сообщества, рассматривающего оккупанта и жертву в одной плоскости. Стало понятно, кто наш друг, а кто враг. Апрельские бои развеяли мифы о непобедимости армянской армии, явив всю плачевность реального положения дел в стане противника и пустую браваду армянских политиканов.

Азербайджанская армия вновь ощутила победу на вкус, наш народ консолидировался во имя победы, сплотился вокруг единой цели. Мы победили, самоотверженно кинувшись в бой за свои земли. Апрельские бои явили патриотизм нашей молодежи, готовность поступиться жизнью во имя Родины.

Азербайджан показал молодежи и всему мировому сообществу оккупанта, авторов и претворителей чудовищного по своей жестокости Ходжалинского геноцида.

Эти события напомнили миру о том, кто является истинным хозяином Карабаха.

Апрельские бои обнажили личину армянских властей, армянской армии и общественности. Стало очевидно, сколь зависима Армения от своих покровителей, в свое время оказавших ей содействие в оккупации азербайджанских земель. А те не смогли скрыть свои эмоции после апрельских боев. Самодовольная гримаса армянской общественности сменилась глубоким разочарованием. Армяне, и без того всячески уклонявшиеся от воинской службы, после апрельских боев окончательно утратили желание служить на оккупированных землях Азербайджана. В первые же дни апрельских боев матери армянских призывников провели акции протеста против отправки своих сыновей в Карабах.

Мифы о несокрушимости армянской армии в одночасье развеялись.

Азербайджанская армия показала беспомощность вооруженных сил противника, стало понятно, что Арменией правит бандитский режим, эдакие воришки консервов. Это стало уроком для благодетелей Армении, тех, кто лил воду на мельницу оккупантов. Как оказалось, дотации, выделявшиеся Армении, финансовая помощь оседала на личных счетах тогдашнего президента Сержа Саргсяна, министра обороны Сейрана Оганяна и иных представителей воровской правящей верхушки Армении. Улучив момент, Оганян и высшие военные чины отгрохали себе особняки и жили припеваючи.

Накануне апрельских боев тогдашний президент Армении Серж Саргсян посетил США и европейские страны, пытаясь выглядеть главой независимого государства. Но апрельские бои указали Саргсяну его истинное место. Стало очевидно, что Армения привыкла жить на спосонсорские денежки, приплясывая под дудку своих благодетелей и паразитируя в регионе.

После апрельских боев началось переформирование вооруженных сил Армении, были внесены изменения в армейский устав. При содействии России была наспех сколочена система противовоздушной обороны Армении. И Ереван тут же угомонился, перестав возражать против дислокации в стране 102-ой российской военной базы.

Своих должностей лишились начальники оперативного и разведывательного управления генштаба вооруженных сил Армении.

Прежние власти страны были свергнуты. К руководству пришли новые политические силы, возглавляемые нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Новые власти открыто не признали поражения в апрельских боях, но формирование в парламенте страны специальной комиссии по этим событиям красноречивее всяких слов.

В конце прошлого года парламент Армении принял решение о продлении на год срока деятельности временной комиссии, расследующей причины поражения в апрельских боях 2016 года. Об этом заявил член правящей парламентской фракции Армении "Мой шаг", глава Постоянной комиссии по обороне и безопасности, председатель Комиссии по расследованию апрельских боев Андраник Кочарян.

По его словам, за 6 месяцев деятельности было допрошено 10 военнослужащих, проведено 21 заседание. Председатель комиссии заявил, что будут допрошены еще 40 человек, включая экс-президента Армении Сержа Саргсяна. "Прежде всего надлежит подготовить вопросы, после чего мы пригласим Сержа Саргсяна. Он будет приглашен в конце", - отметил А.Кочарян.

Армения до сих пор не может оправиться от поражения в апрельских боях. Не возымела действие и отправка Николом Пашиняном своего сына на воинскую службу в Карабах и попытки его супруги Анны Акопян изображать напускное "миролюбие". Протесты матерей армянских солдат не утихали.

2 апреля президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян и министр обороны Давид Тоноян почтили в Ереване память погибших в апрельских боях солдат оккупационной армии. Особо примечательно то, что президент явился на церемонию не в окружении премьера и министра обороны.

Подлинные герои апрельских боев - азербайджанские солдаты явили всему миру, что превалируют в регионе. Всем стало очевидно, что в регионе невозможен мир при отсутствии конструктивной позиции Армении, отказе страны-оккупанта от своей захватнической политики и террористической деятельности.

Апрельские бои лишний раз доказали, сколь хрупок и шаток мир в регионе.