Апрельские бои – начало Великой победы

Минуло 5 лет с начала апрельских боев. Что же послужило отправной точкой очередной эскалации?

Минуло 5 лет с начала апрельских боев. Что же послужило отправной точкой очередной эскалации?

Все началось с присущей официальным лицам Армении провокационной риторики в адрес Азербайджана и Турции. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян на встрече с армянской молодежью обвинил Турцию в искажении исторических событий 1915 года. Наряду с этим, он утверждал, что Карабах принадлежит армянам.

Саргсян заявлял, что Армения держит под оккупацией прилегающие к Нагорному Карабаху районы для обеспечения безопасности карабахских армян. Тем самым власти Армении при содействии своих покровителей предприняли очередную безуспешную попытку добиться признания "независимости Карабаха". Это и стало краеугольным камнем апрельских событий 2016 года.

Всячески избегая переговорного процесса и уклоняясь от выполнения требований международного сообщества, армянские власти стремились эскалировать военные действия в Карабахе. Серж Саргсян пытался разыграть карабахскую карту, чтобы поднять свой имидж. Многочисленные нарушения армянами режима прекращения, начатые с середины марта, в ночь с 1 на 2 апреля переросли в полномасштабные боевые действия. Позиции азербайджанской армии по всей линии фронта и населенные пункты, прилегающие к зоне боевых действий, подвергались массированному обстрелу с вражеской стороны. 2-5 апреля армяне устраивали провокации на линии соприкосновения войск, атакуя в том числе и мирное население. В результате Азербайджан понес потери в рядах своей армии и среди гражданского населения.

Азербайджанская армия нанесла ответные удары и перешла в контрнаступление, в ходе которого было освобождено более 2 000 гектаров оккупированных территорий. От оккупантов были полностью очищены представляющие угрозу Нафталану и Геранбойскому району высоты вокруг села Талыш и пункт Сейсулан, была взята стратегическая высота Леле тепе. В результате были уничтожены 320 армянских военнослужащих, более 500 получили ранения.

Таким образом, Азербайджан вновь заявил всему миру, что не смирится с оккупацией своих земель. Официальный Баку вновь призвал армян и их покровителей к уважению международного права и резолюций ООН.

Апрельские бои развенчали миф о непобедимости армянской армии. Были изобличены покровители армян, льющие воду на мельницу их оккупационных намерений. Азербайджан вновь призвал мир к справедливости. В то же время апрельские бои стали своего рода сигналом о бездействии Минской группы ОБСЕ, откровенно беззубой позиции сопредседателей.

Ныне в Армении царит хаос в политико-экономической, социальной, культурной и военной сферах. Отток населения стремительно растет. Генералитет армянской армии пытался устроить военный переворот, свергнув режим Пашиняна. Официальный Ереван призывает к проведению внеочередных парламентских выборов. В отношении бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна возбуждены уголовные дела.

Не утихают скандалы в Службе национальной безопасности Армении, то и дело сменяются главы ведомства. Родители призывников и солдат не желают, чтобы их сыновья служили в Карабахе. Никол Пашинян признал, что Шуша принадлежит Азербайджану. В основе всего этого лежит победа в апрельских боях.

Отметим, что парламент Армении создал временную комиссию, которая расследует причины поражения в апрельских боях в 2019 году. Комиссия еще не завершила свою работу. Серж Саргсян неоднократно давал показания на слушаниях по этому делу. В интервью телеканалу “Армньюс” он заявил, что обсуждал возвращение Азербайджану семи оккупированных районов. Власти Армении еще долгие годы будут помнить апрельские бои, а сокрушительное поражение в 44-дневной войне навеки будет разливаться горечью в их сердцах. Оба знаменательных события стали уроком тому, что негоже соваться в чужие пределы, как говорится, со свиным рылом да в калашный ряд...

Наконец, четырехдневные бои укрепили национальное единство и солидарность азербайджанцев. Это единство в Отечественной войне достигло своего апогея. Апрельские бои показали Азербайджану, кто друг ему, а кто враг. Как оказалось, недруги все те же, что и столетие назад.

Таким образом, четырехдневная война способствовала достижению Великой победы.