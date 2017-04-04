Апрельские бои: Начало освобождения Карабаха от оккупации - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Территориальная целостность Азербайджана нарушена, при содействии международных сил азербайджанские земли находятся под оккупацией. Прошлогодние апрельские бои в очередной раз показали оккупанту и его покровителям, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Дружественные нашему народу и стране государства полностью поддержали шаги Баку на пути освобождения своих территорий от оккупации. Основание утверждать это дают выступления политических партий, общественных организаций, молодежи и широких слоев общественности с единой позиции и поддержка ими военных операций, а также проводимые в стране и сотрудничающих с нами государствах акций в поддержку азербайджанской армии.

Так что же произошло на фронте? В те дни министерство обороны Азербайджана заявило, что в ночь на 2 апреля Армения подвергла интенсивному обстрелу из тяжелого вооружения позиции Вооруженных сил Азербайджана вдоль линии соприкосновения войск, прибегла к провокации и саботажу.

В заявлении МИД Азербайджана особо отмечалось о грубом нарушении Арменией взятых на себя обязательств, артиллерийском обстреле гражданского населения и объектов: "Апрельские бои – наша славная военная победа, победа, демонстрирующая мощь нашего государства, народа, армии. На освобожденных от оккупации в результате апрельских боев территориях Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов сегодня развевается азербайджанский флаг. Эти бои свидетельствуют о том, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией, любой ценой восстановят территориальную целостность страны".

Глава государства сказал, что апрельские бои одновременно продемонстрировали профессионализм нашей армии: "Проведя контрнаступательную операцию с неблагоприятных позиций, наша армия овладела стратегическими позициями. Сегодня эти стратегические высоты, позиции, освобожденные от оккупации территории, позволяют нам полностью контролировать ситуацию на линии соприкосновения и принимать необходимые меры".

Президент подчеркнул, что апрельские бои должны быть включены в военные учебники: "Апрельские бои с точки зрения как профессионализма, так и патриотического духа вновь показали, что азербайджанский народ – это героический народ.

Они вновь показали, что мы не смиримся с таким положением. Показали, что единство народа и власти сегодня обеспечивается в Азербайджане на высоком уровне, укрепляется", - сказал глава государства.

Однако, двойные стандарты, с которыми сталкивается Азербайджан в течение более 20-ти лет, проявились и в отношении к апрельским боям. Давление в отношении Азербайджана было даже проявлено сопредседателями Минской группы ОБСЕ, выступающими посредниками между официальным Баку и Арменией на пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые, однако, не смогли добиться каких-либо продвижений в данном процессе. Дело в том, что даже в то время, когда шли бои, посредники не призвали Армению вывести свои захватнические силы с оккупированных территорий Азербайджана. В заявлениях они не ставили разницу между оккупантом и страной, подвергшейся оккупации, и, называя их "сторонами", призывали приостановить боевые операции.

В те дни распространилась информация о том, что президент России Владимир Путин "сильно обеспокоен" в связи с началом военных операций на линии соприкосновений войск. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России призвал "стороны конфликта немедленно прекратить огонь и проявлять сдержанность".

ОБСЕ также выразило "серьезную обеспокоенность" в связи со случаями крупномасштабного нарушения режима прекращения огня. Тогдашние сопредседатели Минской группы организации Джеймс Уорлик (США), Пьер Андре (Франция) и Игорь Попов (Россия, и сейчас занимает данную должность) распространили совместное заявление касательно наблюдавшейся на линии соприкосновения последней напряженности. Сопредседатели призывали стороны принять все необходимые меры для прекращения огня и стабилизации обстановки на линии фронта.

Они заявляли, что другой альтернативы, кроме мирного урегулирования конфликта нет, и подчеркнули, что война не является выходом.

Тогдашний председатель ОБСЕ, бывший министр иностранных дел Германии, действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

Госсекретарь США того времени Джон Керри в распространенном заявлении пригласил "следовать режиму прекращения огня, быть сдержанными, не допускать увеличения напряженности".

Успехами апрельских сражений Азербайджан доказал и всем продемонстрировал способность освободить свои земли от оккупации. Международные посредники же вместо того, чтобы прилагать усилия для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, заявляют о призывах к прекращению огня и решению проблемы мирным путем.

В результате этих переговоров и обсуждений до сих пор ни один миллиметр территорий Азербайджана не был освобожден от оккупации. Апрельские сражения, в свою очередь, доказали возможность вывода оккупантов с территорий военным путем.

Апрельские сражения показали и тех, кто стоит за армянской армией. Это разоблачило тех, кто оккупировал азербайджанские земли и заинтересованных в том, чтобы данная ситуация сохранилась.

Те события открыли истинное лицо Вооруженных сил Армении. Министр обороны страны Сейран Оганян и другие военные должностные лица были отстранены с занимаемых позиций за свою непригодность. Стало понятно, что оганяны - "козлы отпущения" в руках своих заступников.

К слову сказать 2 апреля в Армении состоялись парламентские выборы. С.Оганян также был кандидатом и в пропагандисткой кампании критиковал правительство, которое представлял 8 лет.

После апрельских сражений Россия дала Армении оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В эти дни президент Армении Серж Саргсян пригрозил Азербайджану этим оружием. Заместитель председателя парламента страны заявил, что они не преминут использовать эту ракету для "защиты Нагорного Карабаха от Азербайджана".

Россия в течение прошлого года приложила немалые усилия для сохранения своей позиции в Армении. Она даже добилась назначения на должность премьер-министра Армении главы "Газпром Армения".

Продолжая переговоры с официальным Баку, Москва хоть и пыталась доказать, что не ставит особой разницы между Арменией и Азербайджаном, но не преуспела в этом. Об этом позволяет судить передача "Искандера" Армении и не комментирование угроз Саргсаня.

Так, нынешнее положение вещей позволяет говорить, что надежд на мирное урегулирование конфликта нет. Это подчеркнула и программный руководитель кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалена Гроно: "В настоящее время не осталось никаких надежд на урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Апрельские сражения доказали нижеследующее:

- Международные посредники либо не могут вывести оккупанта с азербайджанских территорий, либо не хотят этого;

- Международные посредники в своих заявлениях не упоминают территориальную целостность Азербайджана;

- Силы, помогающие Армении сохранять азербайджанские земли под оккупацией, не смогли себя скрыть;

- Было доказано, что земли не будут освобождены в ближайшее время путем переговоров;

- Выявился низкий уровень боевой способности, обеспечения и дисциплины армянской армии;

- Еще раз подтвердилось, что спонсором Армении является не одна страна и пр.

Таким образом, можно сказать, что до освобождения азербайджанских земель неизменно повторение апрельских сражений. Другими словами, апрельские сражения будут рождать новые сражения.