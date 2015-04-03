Эксперт: Задача Тегерана – срочно добиться отмены санкций, а Запад хочет гарантий - МНЕНИЕ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "После достижения соглашений в Лозанне, Иран сможет наконец достичь той цели, которую обозначил президент Хасан Роухани еще в своей предвыборной программе - снятие основных санкций и долгожданное повышение уровня жизни населения".

Об этом Report сказал известный российский эксперт по Ирану Антон Евстратов.

По его словам, это то, что сейчас необходимо Ирану, так как экономические ограничения не сильно затронули ВПК или к примеру, научный потенциал страны, однако мощно ударили по благополучию простых иранцев: "Терпение последних небезгранично, что и показало избрание ими на пост президента Хасана Роухани и веру в его программу".

Он также отметил, что в ближайшее время проработка конкретики соглашения с "шестеркой" покажет, считать ли достигнутые договоренности успехом для Ирана: "Непонятно, как будут сниматься санкции. Если единовременно – Иран победил, если постепенно – скорее проиграл. Задача Тегерана – срочно добиться отмены санкций, однако Запад хочет гарантий. Строго говоря, вряд ли кто-то уже сомневается в отсутствии в ядерной программы ИРИ военной составляющей, вопрос безопасности на переговорах по факту давно не стоит, а идет лишь политический торг".

"Иран получает возможность обогащать уран, сохраняет центрифуги, пусть и в меньшем количестве. Центры обогащения урана становятся исследовательскими центрами, что оставляет Тегерану возможность в любое время вновь начать в них обогащение при соответствующих технических возможностях. Взамен на это Иран, в случае заключения соглашения, развязывает себе руки в ближневосточной политике, окружает подконтрольными шиитскими государствами (Йемен, Ирак, Бахрейн) Саудовскую Аравию, изолирует Турцию и Израиль и вольготно себя чувствует на пространстве от Палестины до Афганистана. При надлежащим исполнении Иран имеет шанс достичь невиданного ранее внешнеполитического могущества, которое теперь может быть подкреплено и экономически", - считает эксперт.

А. Евстратов также прокомментировал вопрос о том, что может ждать нефтяной рынок, учитывая возможность снятия санкций с Ирана: "Цены на нефть уже упали на 5%, притом, что ничего, в общем-то еще не произошло. Твиты Зарифа и Керри сбили нефтяные цены. Нетрудно догадаться, что, в случае снятия с такого крупного экспортера как Иран нефтяных санкций и учитывая желательность понижения цен на нефть для США и Европы, они пойдут вниз практически гарантированно."

2 апреля в Лозанне Иран и страны "шестерки" завершили финальное пленарное заседание по вопросам ядерной программы, в ходе которого были достигнуты основы договоренностей по ядерной программе. Ожидается, что документ по данному вопросу может быть подписан к концу июня.