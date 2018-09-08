Антироссийские настроения в Армении - шоу в преддверии визита Пашиняна в Москву - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября президент России Владимир Путин примет в Москве премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Выражаясь словами помощника российского президента Юрия Ушакова, "ожидается откровенный и серьезный разговор". Получается, что доселе между главами России и Армении серьезной беседы не проводилось. Иными словами, руководство Армении получало поручения из Москвы и молча выполняло их.

Нынешняя встреча в определенной степени походит на шоу. Как ни крути, Армения всецело принадлежит России – и исторически, и политически, и культурно, и экономически, и в военном отношении, да как угодно. И, казалось бы, армяне по гроб жизни должны быть признательны своим благодетелям, ан нет, на то они и армяне. Протест Армении против России напоминает "бурю в стакане воды". Но самонадеянные заявления официального Еревана, армянских аналитиков и политологов бросают тень на предстоящую "серьезную" и напряженную встречу. Шоу в преддверии встречи освещают гневные комментарии армянских политологов. Хотелось бы привести некоторые из них.

По мнению председателя Ассоциации политологов Армении Амаяка Ованнисяна, многие в его стране утратили чувство реальности в отношениях с Россией:

"Нынешней политической элите России только это и нужно, чтоб оправдаться в глазах собственного народа. Чем сильнее в Армении станут антироссийские настроения, тем легче будет убедить российский народ в том, что "армяне – предатели", "они наносят удар в спину", "они – русофобы", и что по этой причине нам предпочтительнее подружиться с Азербайджаном. Ведь не будут же говорить, что Азербайджан богаче, мощнее, за спиной у него стоит такая региональная держава, как Турция, и именно поэтому нужно принести в жертву интересы Армении и иметь союзнические отношения не с армянами, а тюрками".

По его словам, все те, кто сегодня занимается в стране антироссийской пропагандой, в действительности дают Путину возможность в глазах собственного народа оправдать игнорирование государственных интересов Армении.

В другой статье отмечается, что, поздравив Роберта Кочаряна по телефону, президент России определил отношения между Москвой и Ереваном. Однако запрет, наложенный Специальной Следственной службой Армении, на выезд из страны бывшего президента, говорит о том, что он хоть и друг Путина, но ореола неприкосновенности в своей стране не имеет: "Это решение было принято накануне визита Никола Пашиняна. Тем самым премьер-министр Армении дает понять российскому президенту, что не примет условий России на переговорах".

А один из политологов и вовсе грозится России: "В Москве знают, что Армения – единственная стабильная ее платформа на Кавказе. Потеряв Армению, Россия потеряет Кавказ".

Армянские аналитики не преминули подчеркнуть, что в апреле 2016 года во время боев на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорно-Карабахском регионе Россия предала Армению.

В интервью под заголовком "Россия нашла своего манкурта против армянской государственности" политолог Левон Ширинян отмечает, что "бархатная революция" – освобождение армянского народа и смерть для России: "Россия нашла своего манкурта, который готов работать против государственности Армении. Это Роберт Кочарян, криминальный элемент, который должен организовать в Армении контрреволюцию. Россия в любом случае должна будет признать волю армянского народа, и в этом исключительную роль могут сыграть лоббистские организации. Я призываю лоббистов в Брюсселе, Вашингтоне и Париже поддержать Пашиняна как демократического лидера. Это придаст силы Пашиняну для диалога с Путиным на равных. Поэтому нужно плевать на пятую колону и не тянуть с выборами".

Подобные заявления и настроения участились в последние дни.

Расширив следственные мероприятия по делу о событиях 1 марта 2008 года, Ереван хочет побряцать перед Россией. Может быть возбуждено уголовное дело и в отношении председателя комиссии ЕАЭС Тиграна Саркисяна, с 2008 по 2014 года занимавшего пост премьер-министра Армении. После Юрия Хачатурова это будет второй официальный представитель спонсируемых Россией организаций. Напомним, что Хачатуров является генсеком ОДКБ.

Америка опосредованно поддержала Ереван на уровне посольства.

Посол США в Армении Ричард Милс выразил поддержку расследованию мартовских событий. Дипломат выразил готовность США оказать помощь Армении для улучшения бизнес-среды.

Армянские СМИ тиражируют новости о том, что Россия давит на правительство Никола Пашиняна.

Газета "Жоховурд" пишет о том, что Россия не хочет видеть в правительстве Армении секретаря Совета нацбезопасности Армении Армена Григоряна и главу Службы государственного контроля Давида Санасаряна: "Кадровая политика Никола Пашиняна столкнулась с серьезной проблемой. Некоторые чиновники в правительстве Армении неугодны России. Это те, кто на протяжении многих лет оскорбляют Россию и ее политическую элиту. Один из таких фигур - секретарь Совета нацбезопасности Армении Армен Григорян, а другой – начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян. Россия не хочет видеть их в правительстве Армении, открыто призвав официальный Ереван отстранить их от занимаемых должностей. Россия заявила главе армянского правительства о недоверии этим персонам, подчеркнув, что они могут нанести вред двусторонним интересам. Москва опасается возможности передачи этими лицами военно-политических документов Америке".

Газета "Иравунк" заявляет, что российская элита не простила правительство Армении в связи с делом Юрия Хачатурова, поручив армянским бизнесменам в России не давать ни гроша правительству Армении. Поэтому, по мнению газеты, эти бизнесмены без предупреждения заморозили инвестиционные проекты, в том числе культурные программы, ранее обещанные правительству Армении.

"Голос Армении" опубликовал материал о бедственном экономическом положении страны. В статье отмечается, что в результате нехватки воды обанкротились 100 тыс. специализированных хозяйств, а интерес к виртуальным выступлениям Никола Пашиняна в последнее время понизился на 80%.

По информации, у армянских предпринимателей имеется в наличии план развития торговли с Ираном. О договоренностях с Ираном непременно должно быть сообщено в посольство США в Армении. Это расценивается как вмешательство США во внутренние дела Армении. До революции послы США щепетильно относились к армяно-иранским отношениям.

Антикоррупционные мероприятия правительства Пашиняна за последние 4 месяца не дали ровном счетом никакого результата. Подчеркивается, что аресты Манвела Григоряна, Вачагана Казаряна, Генрика Абрамяна и Самвела Алексаняна не имеют никакого отношения к антикоррупционным мероприятиям.

В Армении дорожает зерно: стоимость одной тонны может достичь 50 долларов.

В таких условиях Никол Пашинян отправится в Москву. Нагнетание Ереваном антироссийских настроений в Армении рассчитано на достижение психологического преимущества в преддверии встречи. Можно предположить, что Никол Пашинян хочет донести до российского президента о повышении антироссийских настроений в своей стране. Тем самым армянские власти надеются побольше урвать у Москвы. Пашинян дает знать российскому руководству, что "ставку" надо делать не на Кочарянов и Саргсянов, а на возглавляемые им новые силы. Неспроста армянские аналитики заявляют, что эти экс-президенты "отработали свой срок".

Не исключено, что из желания послужить России в новых условиях, Пашинян возьмет на себя новые обязательства. Таким образом, можно ожидать кадровые перестановки Кремля в Ереване в зависимости от результатов клоунады Пашиняна в ходе его визита в Москву.