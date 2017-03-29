Антимонополия в мировой политике - альтернативность России - АНАЛИЗ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Говорят "Мир – это рынок". Отношения, связи, сотрудничество здесь формируются на основе "спроса и предложения".

Это золотое правило рынка распространяется и на политику. А на данном рынке монополия была и есть.

Примером может послужить замена после распада Советского Союза биполярного мира однополярным.

Другими словами, пока США возглавляют биполярный мир. Значит, существует возможность диктовать спрос и предложения, опросы, события. Однако в ряде случаев Вашингтон не может справиться с работой.

Поэтому во имя собственных интересов, в ряде случаев государства ищут альтернативу. Россия же, как правопреемница СССР, пытается участвовать в альтернативной роли.

Результаты опроса, проведенного в июле прошлого года известной французской компанией социологического опроса "IFop" среди достигших совершеннолетия 3006 респондентов, дают основание говорить, что США не справляются с мировым лидерством.

В Германии 69% респондентов, во Франции – 55%, в Италии – 51% заявили, что США не справляются с мировым лидерством. 24% опрошенных немцев, 35% французов и 42% итальянцев же считают, что Соединенные Штаты справляются с этим.

В последнее время распространяется информация о том, что Россия влияет на проводимые в ряде государств, в том числе и США выборы, или же о приходе пророссийских сил к власти в различных государствах.

Игорь Додон

Хотелось бы привести некоторые примеры: Игорь Додон - новый президент столкнувшейся с сепаратизмом Молдовы, территориальная целостность которой нарушена, известен своими пророссийскими действиями.

После избрания его главой государства в резиденции президента был убран флаг Евросоюза.

Можно заметить, что новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наиболее склонен к России, нежели к Западу.

Безоговорочная победа в парламентских выборах в Грузии (территориальная целостность которой нарушена) сил, поддерживаемых миллиардером Бидзиной Иванишвили, может также расцениваться как победа в этой стране тех, кто демонстрирует к Москве лояльное отношение.

В Болгарии победу на президентских выборах одержал Румен Радев, выступающий за ликвидацию применяемых по отношению к России санкций. Правда, победу в парламентских выборах одержала выступающая сторонницей Евросоюза партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB).

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Хотя кандидат в президенты от правой Австрийской Партии свободы Норберт Хофер и проиграл на выборах, он укрепил позицию России, заявив, что выступает против Евросоюза.

23 апреля и 7 мая этого года во Франции пройдут состоящие из двух туров президентские выборы. Среди претендентов на должность президента и находящийся в хороших отношениях с Россией Франсуа Фийон.

Кандидат в президенты от французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России носят характер "угроз и шантажа". 24 марта она прибыла в Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Ле Пен заявила об отказе французских банков финансировать ее избирательную кампанию. Отмечается, что в подобных условиях ее избирательная кампания будет финансироваться российской стороной.

Владимир Путин, Марин Ле Пен, Дональд Трамп

Кстати, хотелось бы отметить, что распространились сведения о том, что свергнутый президент Ливии Муаммар Каддафи в свое время на избирательную кампанию бывшего президента Франции Николя Саркози потратил 70-80 млн долларов.

Если после 1991 года наиболее часто в причастности к госпереворотам упоминался Запад, то сейчас в этом ряду упоминают и Россию. В международный розыск по линии Интерпола были объявлены двое граждан России – Эдуард Широков и Владимир Попов, которые подозревались в подготовке в прошлом году госпереворота в Черногории.

Вопрос о попытке госпереворота в Черногории был даже обсужден госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном.

Николя Саркози, Муаммар Каддафи

Распространились многочисленные сообщения о вмешательстве России в прошедшие в прошлом году в США президентские выборы и связях с Россией нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также некоторых членов его команды. Некоторые члены команды Трампа даже подали в отставку с занимаемых ими государственных постов.

На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп призвал Палату представителей расследовать связь с Россией бывшего госсекретаря и кандидата в президенты на последних выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон: "Почему Комитет по разведке Палаты представителей не желает расследовать сделку Билла и Хиллари Клинтон с Россией? Именно после этой сделки 20% запасов урана США были переданы России. Связь Трампа с Россией - вздор".

Напомним, Х.Клинтон также обвинила Дональда Трампа в связи с российской властью. Надежды на США были велики как во время, так и после "арабской весны".

Однако, свержение в Египте военным путем Мухаммеда Мурси в определенном смысле нанесло ущерб доверию.

Владимир Путин, Франсуа Фийон

Нарушение территориальной целостности Сирии и Ирака в результате деятельности США, а также угроза раскола и возникновения хаоса, всесторонняя помощь Москвы Башару Асаду в Сирии, являются факторами, влияющими на расширение сотрудничества с Россией таких государств, как Иран и Турция. Другими словами, в качестве альтернативы данные государства временно выбирают Россию.

Заявление, сделанное 28 марта президентом Ирака Фуадом Масумом, также может считаться образцом для тех, кто в поисках альтернативы. Он сказал, что власти в Ираке не будут развивать связи с США против России.

Хотя 30 лет назад ситуация была совершенно иной. Во главе с США, Западу отдавалось большее предпочтение. Именно эти надежды и создали возможность для того, чтобы США возглавляли биполярный мир. Однако сейчас ситуация меняется. Россия выглядит так, как будто укрепилась в Европе. Естественно, одна из этих причин связана с существующей до сих пор на континенте репутацией бывшего СССР в лице России. Ведь в то время, когда в мире наблюдалась биполярность, опорой левых считался Советский Союз. Не исключается, что данная сеть и силы действуют до сих пор. А это становится причиной поиска влиятельности России в проводимых в странах Евросоюза и США выборах, или же защиты от данного влияния.

Мы не преследуем цель представлять Россию как континент. Истечение событий показывает, что Кремль прилагает усилия, чтобы сыграть данную роль. Ее попытка может считаться выгодной альтернативой для тех, кто желает уберечься от давлений США и Евросоюза. Хватит ли у России сил для выполнения данной функции?! Так как Кремль обладает довольно слабой возможностью повлиять на стоимость национальных валют и цены на нефть. Поэтому Россия не является ведущим событий, просто довольствуется выступлением в роли влияющей силы. Это также можно воспринимать как защиту Москвы от Запада, в том числе от США. Относясь к России как к альтернативе, ряд государств старается уберечь свою власть и страну от влияния США и Евросоюза.

Таким образом, "спрос и предложения" исключают вероятность того, что на протяжении долгого времени ситуация будет оставаться безальтернативной. Подход к ряду спорных вопросов и решению конфликтов с двойных стандартов открывает путь к поискам, связанным с новыми альтернативами. А это увеличивает вероятность пресечения монополия в мировой политике.