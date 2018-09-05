Аналитик: Санкции США против России и Ирана негативно скажутся на Армении

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Санкции США против России и Ирана негативно скажутся на Армении".

Об этом Report сказал аналитик Эхтирам Ашырлы.

По его словам, Армения зависит от экономики России и негативное воздействие экономического кризиса в этом государстве неизбежно для захватнической страны:

"Говоря о вопросах импорта и трансферов, можем говорить и о непосредственном влиянии этого процесса на Армению. Санкции США против Ирана могут нарушить безопасность и стабильность в регионе и Армении, значительно уменьшить торговый оборот между Ираном и Арменией. Потому что санкции охватят не только государственные компании Ирана, но и частные компании, действующие за пределами Ирана, а также компании, сотрудничающие с ними. С этой точки зрения имеется угроза и для желающих сотрудничать с иранскими компаниями в свободной экономической зоне "Мехри". Все подобные факторы будут удерживать потенциальных инвесторов от вложений в Армению. Они не захотят ставить свой бизнес под угрозу. В результате Армения может столкнуться с серьезными экономическими проблемами. К тому же отсутствие в стране политико-экономической стабильности отрицательно влияет на экономику страны".