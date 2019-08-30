Американский эксперт: Разработка Арменией Амулсарского месторождения - экологическая угроза для бассейна Каспия

Разработка Амулсарского золоторудного месторождения представляет собой угрозу для бассейна Каспийского моря и качества почвы в кавказском регионе. Об этом заявил Report американский эксперт по трансатлантическим отношениям и внешней политике Азербайджана Питер Тейс, комментируя решение армянского премьера Никола Пашиняна о продолжении разработки Амулсарского золоторудного месторождения, несмотря на массовые протесты населения и местных экологов.

"После окончания Холодной войны в Европе многие страны стали выступать в поддержку безопасности окружающей среды, поддержав ряд резолюций ООН в этом направлении. Правительство Армении, зная, что страна имеет экономику с ограниченными объемами наличных денег, а ее народ погружен в нищету, решило открыто нарушить соглашение ООН о трансграничных реках", - заявил П.Тейс.

Американский эксперт Питер Тейс Правительство Армении, зная, что ее народ погружен в нищету, решило открыто нарушить соглашение ООН о трансграничных реках

По его словам, азербайджанские фермеры в ходе его поездки в Агдамский и Тертерский районы выражали серьезную обеспокоенность загрязненностью используемых для сельскохозяйственных нужд водных ресурсов, поступающих с оккупированных земель Азербайджана, находящихся под контролем армянских ВС. Эксперт указал, что слив отходов в водные ресурсы со стороны армян являются основным препятствием для развития сельского хозяйства в приграничных регионах.

Американский эксперт также считает, что разработка Амулсарского золоторудного месторождения может представлять собой серьезную угрозу для бассейна Каспийского моря и в целом для качества почвы в кавказском регионе.

"Подобной незаконной практикой добычи золота Армения становится ненадежным международным партнером и открыто нарушает цели ООН в области устойчивого развития. Есть другие страны, в которых национальная экономика ориентирована на добычу меди и золота, особенно в Латинской Америке, в таком же ключе. Эти страны - Чили, Аргентина, Перу, Колумбия - осуществляют эти проекты в необходимых рамках и всегда соблюдают международные нормы и соглашения", - подчеркнул политолог.

Американский эксперт Питер Тейс Агентство по охране окружающей среды совместно с Госдепартаментом США должно назначить группу экспертов для оценки противозаконных действий, предпринятых армянским правительством

Он выразил надежду, что Генассамблея ООН в сентябре примет законные меры и резолюции, которые смогут помешать правительству Армении загрязнять трансграничные реки и нарушать международные экологические законы.

"Агентство по охране окружающей среды совместно с Государственным департаментом США должно назначить группу экспертов для оценки этих противозаконных действий, предпринятых армянским правительством", - резюмировал П.Тейс.

Отметим, что Амулсарское золоторудное месторождение расположено на юго-востоке Армении, в 13 километрах от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи считают, что разработка месторождения приведет к загрязнению рек и соответственно озера Севан (Гейчай) и к уничтожению редких видов флоры и фауны.