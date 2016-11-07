Американский эксперт: Если бы я был советником Трампа по внешней политике, я бы посоветовал ему надавить на армянское правительство

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В случае победы Хиллари Клинтон на президентских выборах в США, политика этой страны в отношении кавказского региона все также будет дистанцированной.

Об этом Report сказал американский эксперт Питер Тейс, комментируя предстоящие американские выборы.

По его словам, в случае избрания Клинтон президентом, Госдепартамент США будет состоять из ее бывших работников, которые продолжат предыдущую слабую внешнюю политику.

"Дональд Трамп успешный и честный бизнесмен, который создал тысячи рабочих мест. Если бы я был советником Трампа по внешней политике, я бы посоветовал ему надавить на армянское правительство прекратить блокаду Нахчывана, и вывести своих солдат из признанных на международном уровне территорий Азербайджана", - отметил он.

При этом, П.Тейс отметил, что предсказать результаты выборов сложно. Он отметил, что Х.Клинтон обладает 30-летним стажем в политике, однако оказалась вовлечена в различные скандалы, в то время как Д.Трамп абсолютно не был вовлечен ранее в политику.

"Д.Трамп имеет потенциал стать позитивным президентом и продолжит проводить проактивную и прагматичную политику в отношении России, Ближнего Востока и НАТО. Д.Трамп будет проводить политику, направленную на средний класс и снизит налоги. Он, как и президент Рональд Рейган, укрепит экономику США и создаст больше рабочих мест", - считает П.Тейс.