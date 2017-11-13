Американский эксперт: Азербайджан, участвуя в миротворческой операции в Афганистане, приобретает неоценимый опыт - МНЕНИЕ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Принятие Азербайджаном участия в международной миротворческой операции в Афганистане и оказание им поддержки дает республике неоценимый опыт. Об этом Report заявил американский эксперт Брюс Паньер (Bruce Pannier).

Азербайджан принимает участие в усилиях по обеспечению международной безопасности в Афганистане с 2002 года.

Несмотря на то, что контингент Азербайджана в этой стране немногочисленный, его участие в международной инициативе имеет важное значение, считает аналитик.

Также, по мнению Б. Паньера, миротворческие усилия помогают официальному Баку налаживать отношения со странами, которые в том числе отправляют войска в Афганистан, в частности со странами НАТО.

"Также ввиду того, что Азербайджан не является членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), азербайджанские войска набираются опыта в составе международного контингента в Афганистане, иногда даже в боевых ситуациях", - сказал аналитик.

По его мнению, актуальность миротворцев растет в свете увеличивающегося числа конфликтов по миру, и в этом контексте приобретение Азербайджаном подобного опыта имеет особую важность и актуальность.

Афганистан, в свою очередь, нуждается в любой дружественной помощи и участие Азербайджана в усилиях по укреплению безопасности в этой стране способствует укреплению связей между двумя сторонами, что становится особо важным в свете того, что Азербайджан, как и Афганистан, является мусульманской страной, считает Б. Паньер. По его словам, за последние пару лет ситуация в Афганистане еще больше ухудшилась и перспективы мира сегодня кажутся весьма отдаленными.

"Никто не хочет видеть повторения фиаско в Ираке, поэтому маловероятно, что иностранные силы покинут Афганистана, пока ситуация с безопасностью останется столь неопределенной",- сказал Б. Паньер.

В рамках мер по оказанию помощи Афганистану 30 ноября - 1 декабря в Баку пройдет 7-я министерская конференция инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс". Перед министерской конференцией 30 ноября состоится заседание высокопоставленных официальных лиц процесса. Азербайджан вместе с Афганистаном, является сопредседателем этой международной платформы.