Американо-иранские отношения – ссора длиною в 40 лет - КОММЕНТАРИЙ

Вражда между США и Ираном насчитывает 40-летнюю историю. Иными словами, переживает зрелый возраст. Как известно, после Второй мировой войны США удалось еще до февральской революции 1979 года потеснить, практически даже выжать присутствие России, Великобритании, Германии и Франции в Иране и занять в итоге лидирующее положение в этой стране.

4 ноября американо-иранской вражде исполнилось 40 лет. Ровно 40 лет назад, 4 ноября 1979 года группа иранских студентов, назвавшихся ярыми приверженцами курса аятоллы Хомейни и последователями имама, взяли в заложники 90 сотрудников посольства США в Тегеране, 66 из которых были американскими подданными. Взамен на освобождение заложников они требовали экстрадиции шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

Рассмотрим краткую хронологию тех лет: 17 ноября 1979 года лидер Ирана Хомейни дает указание освободить женщин и заложников афроамериканского происхождения. После этого остается 53 заложника. 7 апреля 1980 года президент США Джимми Картер разрывает дипломатические отношения с Ираном. Предпринятая 25 апреля 1980 года попытка спасти заложников провалилась из-за авиакатастрофы, в которой погибли 8 американских военнослужащих. 11 июля 1980 года один из заложников был освобожден по состоянию здоровья. 19 января 1981 года США и Иран подписали соглашение об освобождении заложников, а 20 января 1981 года 52 оставшимся заложникам было разрешено выехать в Германию.

Спустя 36 лет тем самым сотрудникам посольства, взятым тогда в заложники, была выплачена компенсация в размере 4,4 млн долларов, а членам их семей – по 660 тыс. долларов. Соответствующий указ подписал в 2015 году тогдашний президент США Барак Обама. Американо-иранская договоренность об освобождении заложников налагала запрет на требование компенсации у Ирана. В то время в СМИ широко муссировалась информация, что компенсация будет удержана от суммы штрафа, наложенного на французский банк Paribas, нарушивший санкции против Ирана, Судана и Кубы. В дальнейшем сведения об источнике выплаты компенсации нигде не упоминались. Отказ американских властей от освобождения заложников силовым путем сильно пошатнул рейтинг тогдашнего президента США демократа Джимми Картера. В результате он проиграл на очередных президентских выборах республиканцу Рональду Рейгану. Стоит отметить, что после взятия в заложники сотрудников посольства США в Иране впервые прозвучал лозунг: "Смерть Америке!". Таким образом, зародился один из постулатов нынешней идеологии Ирана.

В настоящее время двор посольства США в Иране огорожен колючей проволокой, а внешние стены здания изобилуют оскорбительными лозунгами. В связи с 40-й годовщиной взятия в заложники американских дипломатов в здании посольства состоялась презентация картин антиамериканской направленности. В работах иранских художников представлены образы, неразрывно связанные с американским образом жизни. Так, например, мультипликационный персонаж Микки Маус изображен с пистолетом в руке, из блюд МакДональда вместо традиционного картофеля выглядывает колючая проволока. На церемонии открытия экспозиции присутствовал командующий Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами.

4 ноября в Иране отмечается Национальный день борьбы с мировым империализмом. Американскую проблематику затронул на встрече со студентами и духовный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи: "Заблуждаются те, кто считают диалог с Америкой избавлением нашей страны от проблем. Это большая ошибка и однозначно неверное мнение. Америка вся та же - матерый волк и злой диктатор. За минувшие 40 лет Америка, как могла, вредила иранскому народу - были предприняты попытки совершить госпереворот, устроить хаос, расколоть Иран, взять нашу страну в осаду". Лидер Ирана подчеркнул, что ответные меры не заставили себя долго ждать. Хаменеи также поведал о попытках США наладить диалог с Ираном: "Наладив диалог с Ираном, Америка тем самым хочет надломить нас, показать, что Иран пал ниц, доказав правильность санкций в отношении нас. После этого Ирану не будет никаких поблажек".

Стоит отметить, что 1 ноября Америка объявила о новом, более расширенном пакете антииранских санкций. В список были добавлены некоторые материалы, применяемые в строительном секторе, ядерной промышленности и при производстве ракет. Это решение позволит Америке и далее пристально отслеживать иранскую ядерную программу. В перечне лиц, подпавших под санкции, оказались и представители Корпуса стражей исламской революции. Новые санкции поставят под запрет продажу, передачу и доставку неиспользованных или недоиспользованных металлов, графита и угля. Иными словами, ударят по контролируемому Корпусом стражей строительному сектору Ирана. В санкционном списке оказались также стальные трубы, фольга и прочие материалы, применяемые в ядерной промышленности Ирана и при производстве ракет.

Это значит, что обе стороны за прошедшие 40 лет ни на йоту не изменили свои позиции. Разумеется, санкции сильно ударили по экономике Ирана. Произошло падение курса национальной валюты, усугубились социальные проблемы в стране, отсутствие или медлительность процесса реформ породило противоречия в иранском правительстве. Кроме того, отношения с Америкой привели к образованию политических лагерей в правительстве Ирана. Провластные реформаторы, хоть и называют себя приверженцами исламской революции, но все же выступают за переговоры с Белым домом. Надежду в них вселила встреча Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Именно на разногласия в правительстве Ирана указывал Хаменеи, называя ошибкой попытки завести диалог с Америкой.

Так чего же хочет иранское руководство? Очевидно, что официальный Тегеран не желает смены власти в стране. Это, по всей видимости, главное условие.

Таким образом, удержание сотрудников посольства в заложниках в течение 444 дней привело к разрыву отношений между Ираном и США. Восстановить их можно только дипломатическим путем, но предпосылок для его начала пока не предвидится. Всякий раз попытки наладить американо-иранские отношения только вызывали рост напряженности. Наглядным тому примером является заключенный со странами "шестерки" в июле 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. После этого Америка ввела санкции в отношении Ирана.

Таким образом, спустя 40 лет противостояния отношения между США и Ираном все еще остаются враждебными. За всё это время обе стороны так и не сделали шагов навстречу друг другу. Как известно, Британия положила конец династии Каджаров, а на престол взошел Реза Пехлеви, чье происхождение доподлинно неизвестно. Реза шах поначалу действовал по указке британцев, а затем - по научению фашистской Германии. Во время Второй мировой войны США, Британия и СССР сослали его, а на трон усадили его сына Мохаммеда Резу. Тем самым появился крен в сторону Америки. В ходе событий 1952-53 года не без помощи США был свергнут последний представитель династии Каджаров Мохаммед Мосаддык. После этого Америка стала в одиночку оказывать влияние на Иран (спустя некоторое время на пару с Израилем). Единовластие Белого дома над Тегераном длилось 26 лет. На протяжении 40 лет Иран пытается вновь сблизиться с Америкой, но каждый раз с опаской. Сколько еще длиться этому разладу? Расклад событий говорит о том, что примирение наступит еще не скоро. Поколение революционеров в Иране стареет, а новое поколение стремится к интеграции. В этом контексте враждебное отношение США к этой стране тоже, вероятно, изменится.