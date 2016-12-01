Активы Госнефтефонда Азербайджана в ноябре обесценились на 590 млн. долларов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в ноябре 2016 года обесценился еще на 590 млн. долларов США или 1,7% из-за падения стоимости валют, входящих в портфель, по отношению к доллару США и удешевления золота.

Согласно подсчетам аналитической группы Report, наибольший ущерб возник вследствие обесценивания евро по отношению к доллару. Так, из-за падения курса USD/EUR ГНФАР потерял более 417 млн. долларов. Золото занимает 2-е место в ряду обесценившихся активов. На его удешевлении фонд потерял 95 млн. долларов. Активы в турецкую лиру обесценились на 39 млн. долларов, японскую иену - 29 млн. долларов, российский рубль - 16,5 млн. долларов, корейский вон - 13,3 млн. долларов, китайский юань - 7,6 млн. долларов, австралийский доллар - 6,3 млн. долларов.

Среди валютных активов фонд смог заработать только на фунте стерлингов. Активы в этой валюте в ноябре подорожали более чем на 34 млн. долларов.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее укрепление доллара в ближайшие годы: "Поэтому целесообразно хранить резервы в долларах США".

По мнению аналитиков, в итоговом отчете по инвестиционному портфелю ГНФАР за 2016 года сокращение за два последних месяца ожидается в объеме 1,05 млрд. долларов.

Эксперты агентства считают, что в ближайшие 1-3 года доллар будет укрепляться по отношению ко всем валютам в структуре инвестиционного портфеля ГНФАР: "Золото предположительно упадет ниже 1 000 долларов за унцию. Падение нефтяных цен ниже 30 долларов/баррель значительно сузит валютные доходы и приведет к конвертации валютных активов в доллар США с большими потерями. Поэтому фонду следует в срочном порядке увеличить долю долларовых активов в инвестиционном портфеле".