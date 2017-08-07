Активизация террористов на территории Западного Азербайджана - эффект бумеранга - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) в провинции Западный Азербайджан, центром которого является город Урмия, двое вооруженных лиц обезврежены, 4 ранены.

Об этом сообщил командующий сухопутными войсками КСИР, бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

По информации, у террористов было обнаружено и изъято значительное количество оружия и боеприпасов. М.Пакпур не сообщил о том, к какой группировке относятся террористы.

Отметим, что в провинции Западный Азербайджан на протяжении многих лет между действующими на территории Исламской Республики крыльями террористической РПК - “PJAK”, “Komilə” и военнослужащими власти происходят вооруженные столкновения. Кроме того, Демократическая партия Иранского Курдистана также заявила, что будет вести вооруженную борьбу против власти в Иране. Относящиеся к курдам "национальные политические активисты" в Иране прямо или косвенно поддерживают этих террористов. Они утверждают, что большая часть провинции Западный Азербайджан принадлежит вышеназванной этнической группе. Долгие годы с помощью иранских властей курды, проживающие на территории Ирака, были переселены в этот регион Азербайджана. Поэтому искусственным образом было достигнуто изменение количества курдов в регионе.

Провинция Западный Азербайджан граничит с Ираком и Турцией.

Напомним, что власти Ирана сообщили, что через 60 лет они водрузили государственный флаг на принадлежащей им части горы Кандиль. Большая часть горы расположена на территории Ирака, а остальная находится в Иране. На протяжении многих лет между действующими на территории Исламской Республики крыльями террористической РПК - “PJAK”, “Komilə” и военнослужащими власти существуют вооруженные столкновения. В 2011 году произошла перестрелка между “PJAK” и иранскими военными, которая длилась несколько месяцев, после чего была достигнута договоренность о прекращении огня между официальным Тегераном и террористической РПК.

На протяжении долгих лет определенные силы в иранской власти пытались воспользоваться террористической РПК на территории Ирака, как средство давления на Турцию.

Даже для оказания давления на тогдашнего президента Ирака Саддама Хусейна, председатель иракского Патриотического союза Курдистана Джаляль Талабани, скрываясь в Иране, на протяжении некоторого времени пользовался возможностями власти в Тегеране.

После власти Саддама Хусейна активисты курдской этнической группировки в Ираке были выведены за пределы политической арены страны.

В период с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года Джаляль Талабани был президентом Ирака.

А правительство в автономии на севере Ирака возглавляет Демократическая партия Курдистана и ее руководитель Масуд Барзани.

Осенью этого года они планируют провести референдум, связанный с независимостью региона. Официальные представители Ирана неоднократно заявляли, что являются противниками данной сепаратистской идеи.

Уже несколько лет, как эти террористические группировки, которые ранее пытались использовать против Турции и власти Саддама Хусейна в Ираке, увеличили свою вооруженную деятельность против Ирана. Поэтому можно предположить, что для реализации сепаратисткой идеи на севере Ирака также возрастет деятельность террористической РПК и действующих в данном направлении террористических группировок и в Иране.

Таким образом, на данный момент группировка, размещенная иранской властью на территории Западного Азербайджана, которую также пытаются использовать против Турции, выступает против территориальной целостности данного государства. Их деятельность в этом направлении наглядно видна на примере Ирака и Сирии. Другими словами, другая сторона палки продолжает делать все по-своему.