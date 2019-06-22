​Акции в Тбилиси – Грузия скидывает оковы России - КОММЕНТАРИЙ

Что происходит в Грузии? Что стоит за событиями в соседней стране, утратившей территориальную целостность, стремящейся интегрировать в структуры Западного блока, противостоящей территориальным притязаниям армян, притесняющей проживающих в ней азербайджанцев, порой выдвигающей территориальные притязания к Азербайджану и сталкивающейся с другими проблемами? Можно ли считать случившееся 20 июня в Грузии рядовым событием? Что сулит все это, чем обернется? Прежде, чем мы попытаемся ответить на эти вопросы, хочется подчеркнуть, что, несмотря на ряд противоречий и подчас возникающих трений, Грузия является стратегическим союзником Азербайджана и партнером по многим проектам. В этом смысле, нагнетающие обстановку в двусторонних отношениях, желающие посеять рознь, по сути, стремятся навредить этому союзу и воспрепятствовать единству на Южном Кавказе.

20 июня в Тбилиси состоялось 26-е заседание Межпарламентской ассамблеи православия, всколыхнувшее всю страну. Поводом для начала акции протеста стало то, что участвовавший в работе Ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. А еще 17 июня недовольная его приездом оппозиция припомнила Гаврилову участие в оккупации территории Грузии. "Сергей Гаврилов участвовал в войне против Грузии", - заявили негодующие оппозиционеры.

Российский депутат поспешил опровергнуть эти обвинения. Партия "Грузинская мечта" потребовала председательства на Ассамблеи не российских депутатов, а генсека из Греции. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что очень тяжко видеть депутата страны-оккупанта в кресле спикера парламента Грузии и что это наносит ущерб национальным интересам.

В столкновении митингующих с полицией перед зданием парламента в Тбилиси и от применения слезоточивого газа пострадали 240 человек. Депутаты партии "Единое национальное движение" призвали спикера парламента Ираклия Кобахидзе признать ответственность за случившееся, в противном случае грозясь начать процедуру его отставки. Обрушившись с гневом критики, оппозиция обвинила власти, позволившие человеку, поддержавшему независимость Абхазии и Цхинвала (Южная Осетия - прим. ред.), усесться в кресло спикера парламента Грузии, в измене Родине. Волна акций протеста прокатилась по Тбилиси, Телави и Гори. Участники акций требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и начальника Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Гахария выразил готовность подать в отставку, если потребуется.

Тем временем участвовавшая в мероприятии российская делегация покинула Грузию. Оскандалившийся Сергей Гаврилов поспешил заверить, что не ездил в Абхазию после "провозглашения ею независимости" и не держал в руках оружия. Премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что выступление Гаврилова наносит удар по идее свободы Грузии: "Я поддерживаю справедливый протест грузинского общества и призываю организаторов срочно проинформировать население о случившемся".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили категорично заявила, что никакого православного союза с Россией быть не может. Она возложила ответственность за случившееся на Россию. Основоположник партии "Грузинская мечта", серый кардинал и миллиардер Бидзина Иванишвили назвал произошедшее "досадной протокольной ошибкой": "К сожалению, организаторы не учли политическую значимость этого". Участники акции протеста разгромили один из офисов правящей партии и сожгли ее флаг. Находящийся с визитом в Баку председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя случившееся, заявил, что "было тяжко наблюдать выступление российского депутата в кресле спикера. Едва узнав об этом, я потребовал приостановить сессию". Совершавшие визиты за рубеж президент и спикер парламента Грузии спешно вернулись на Родину. Выступления чиновников, равнодушное отношение Иванишивили дают основание предполагать, что теперь уже известные события произошли вовсе не из-за "досадной протокольной ошибки". Так или иначе, но восседание в кресле спикера парламента Грузии человека, выступившего против территориальной целостности Грузии, весьма оскорбительно. Виновник трагических событий в Грузии Сергей Гаврилов заявил в интервью РИА Новости, что "знает, сколь сильному давлению подвергается Грузинская православная церковь": "Визит депутатов был призван развить и усилить наши отношения на основе православия. Нам известно, сколь сильному давлению экстремистов подвергается Грузинская православная церковь. Мы выражаем солидарность с Грузинской православной церковью и грузинским обществом".

Выходит, Россия под лозунгом православия желает наладить отношения с Грузией. Или, может, Россия опасается, что Грузия последует примеру Украины, чья церковь отпочковалась от Русской православной. Напомним, что в декабре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране Украинской автокефальной православной церкви. Митрополит Киевского патриархата Украинской православной церкви Епифаний Думенко был назначен приматом новой церкви. Возможно, именно этим продиктовано согласие Русской православной церкви провести ассамблею в Тбилиси. Однако вмешательство Русской церкви во внутренние дела Грузии идет вразрез с политическим вектором, взятым правящими силами этой страны. Вероятно, Грузинская православная церковь последует примеру украинских единоверцев. Тогда получается, что случившееся в парламенте Грузии 20 июня является ничем иным, как провокацией. Созвучность позиций президента, премьер-министра, председателя парламента и лидеров оппозиции Грузии к случившемуся дает основание предположить, что в вопросе православия страна последует примеру Украины. События последних лет свидетельствуют о том, что религиозные центры, особенно, церкви и мечети подчас используются в целях шпионажа. Возможно, именно это связывало церкви в Украине и Грузии с Русской православной церковью. Желающие избавиться от влияния России не упускают из виду и этот фактор.

Как известно, после распада Византийской империи Россия объявила себя ее приемником. А в последующие периоды грузинские, армянские, украинские и другие православные церкви признали верховенство Русской православной церкви. Видимо, пришла пора расстаться. Кстати, православные на полуострове Аляска (США) не подчиняются Русской церкви. Стоит отметить, что помимо Москвы крупный центр православия располагается в Стамбуле. И называется он Римской ортодоксальной патриархией. А официальное его название таково: Константинопольская православная церковь, у которой 125 епископов и 1800 священников. В США действуют 525 ее центров, в Австралии - 117, в Турции - 6. В Греции насчитывается около 4 миллионов членов Патриархии, а среди диаспоры - 1,5 миллиона. Язык церкви - французский, английский, испанский, греческий и турецкий.

После завоевания Стамбула в 1453 году султан Мехмет Фатих издал указ о создании Фенерской Римской церкви для немусульманского населения. С тех пор церковь функционирует отдельно. Нежелавшие турецкого владычества в ту пору искали спасение в Русской церкви. Российская империя, управляемая с благословения церкви, всячески отстаивала их интересы и даже создала для них государство. Нынче и ситуация не та, и условия. Подчинение православных церквей в этих странах России расценивается как антигосударственная деятельность. Вот почему они решили отделить церковь, вероятно, этим путем последует и Грузия.

Напомним, что новые политические силы под руководством Никола Пашиняна, пришедшие к власти в Армении в 2018 году, выступили против католикоса всех армян. В декабре прошлого года парламент Армении так и не принял законопроект о повышении финансовых средств для государственной охраны католикоса всех армян. Сторонники Пашиняна заявляли, что католикосу следует самому позаботиться о своей безопасности.

Ну и наконец, события в Грузии, весьма вероятно, приведут к повышению давления и на миллиардера Бидзину Иванишивили. Возможно, случившееся будет способствовать новому политическому раскладу в Грузии. Иными словами, Грузия готовится сбросить оковы России.