Акции протеста в Карабахе - Ереван и события в Ханкенди продлевают оккупацию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В последнее время оккупированный регион Азербайджана – Нагорный Карабах охватили акции протеста. Поскольку жившие в этом регионе до оккупации являются гражданами Азербайджана, а также по иным причинам, не следует обходить происходящие здесь события вниманием.

1 июня в Ханкенди произошла массовая драка с участием сотрудников Службы национальной безопасности Армении, в результате которой были задержаны 15 человек. Сообщалось, что инцидент произошел на бытовой почве, прозвучали требования наказать сотрудников СНБ Армении. События вылились в акции протеста. Стало известно, что обращение и выходки "руководителей силовых структур" сепаратистского режима и членов их семей превратили проживающих в Карабахе граждан Азербайджана в заложников создавшегося положения, сделав их жизнь невыносимой. Требование "отставки" "силовых структур" в устах участников акции протеста – тому наглядное подтверждение. Участники акции уже не скрывают свою обеспокоенность плачевностью и убогостью состояния, до которого доведены оккупированные земли Азербайджана: "Мы устали от такой жизни, нам так жить надоело".

Видимо, свержение режима Сержа Саргсяна обернулось серьезными проблемами для его соратников в Карабахе. Карабахские армяне признаются, что доселе в этом регионе царил страх.

Во время известных событий в Ереване глава сепаратистского режима Бако Саакян обивал пороги власть имущих в Армении, встречаясь с политическими лидерами и пытаясь заручиться их поддержкой. Однако события последних дней наглядно свидетельствуют о том, что Армения не выказала никакой поддержки этому сепаратисту. Вмешательство нынешних властей Армении в карабахские события с правовой точки зрения является нарушением, вновь доказывая оккупацию Нагорного Карабаха Арменией.

По сути, свержение Сержа Саргсяна никак не отразилось на оккупационной политике Еревана. Наоборот, правительство Никола Пашиняна только усилило деятельность в этом направлении. Нынешний президент Армен Саркисян тоже прислуживает идеям, оставшимся в наследство от прежней власти. А это значит, что и в будущем Армения будет управлять сепаратистами Нагорного Карабаха. Прибыв в Ханкенди, Никол Пашинян, как и его предшественники, нарушил международно-правовые нормы, проявил неуважение. Тем самым он вновь доказал, что армянским властям эти нормы не писаны.

Акции протеста в Ханкенди прекратились после обращения армянского премьера Никола Пашиняна. Самое печальное, что вмешательство армянских властей, что нынешних, что прежних, в происходящее на оккупированных землях Азербайджана никогда не порицалось и не получало заслуженного наказания. Международные посредники закрывают на это глаза, попустительствуя подобному. Ереван встревает в события в Ханкенди, заглушая глас тамошних граждан Азербайджана. Положение, созданное Ереваном и его зарубежными покровителями, вынуждает армян Карабаха, являющихся гражданами Азербайджана, покидать насиженные места. О чем все это говорит? О том ли, что сопредседатели Минской группы поддерживают оккупацию? В последнее время анонсируется проведение новых встреч. Что же станет темой этих встреч? Кто в правительстве Армении возьмет на себя ответственность за подписание какого-либо документа? У правительства Пашиняна нет никакой программы по решению нагорно-карабахского конфликта. Даже в новой конституции Армении не отражено разделение полномочий между президентом и премьером по нагорно-карабахскому вопросу, не разграничена их ответственность в этом вопросе. Иными словами, по данному аспекту в конституции Армении есть пробелы.

И немудрено, поскольку основной законодательный акт страны был переделан для обеспечения Сержу Саргсяну кресла премьера. Во многих статьях конституции так и написано: "...премьер-министр обращается к президенту, а президент утверждает". Это отражено в разделе "Полномочия президента республики по внешней политике" конституции. Таким образом, роль нынешнего президента Армении в нагорно-карабахском урегулировании сведена к нулю: "Президент заключает международные соглашения по предложению правительства". Кроме того, в Армении ожидаются внеочередные парламентские выборы. Значит, нынешнее правительство можно считать временным, поскольку оно составляет парламентское меньшинство. Поскольку теперешнее правительство Армении сформировано под давлением акций, есть определенные сомнения в его легитимности, что, в свою очередь, ставит под вопрос роль правительства в переговорах и юридическую силу подписанных им документов.

Так или иначе, к происходящему в Карабахе надо относиться с точки зрения урегулирования конфликта. Как видно, верховодит всем Ереван, а значит, правительство Армении все еще регулирует свои отношения с сепаратистами. Правительство Никола Пашиняна пока не определилось с вектором своего направления. Все еще неясно, будет ли оно прозападным или склонится в северную сторону.

Многие годы расклад в Нагорном Карабахе таков: сепаратисты принадлежат Армении, а сама Армения – России. Ныне же в этой тройке возникает разлад, что затрудняет результативность переговорного процесса по освобождению оккупированных земель Азербайджана. Иными словами, ситуация в Ереване, события в Ханкенди словно затягивают развязку нагорно-карабахского конфликта.