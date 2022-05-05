Акции протеста в Ереване – попытки осуществить сценарий 24-летней давности

Экономика Армении в застое, армия деморализована, общество расколото. Страна охвачена стихийными акциями протеста. Все это напоминает события 24-летней давности. В 1998 году тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян счел приемлемым для Армении предло

Экономика Армении в застое, армия деморализована, общество расколото. Страна охвачена стихийными акциями протеста. Все это напоминает события 24-летней давности. В 1998 году тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян счел приемлемым для Армении предложенный Минской группой ОБСЕ вариант “поэтапного решения” вопроса об освобождении оккупированных азербайджанских земель. Однако 3 февраля 1998 года тогдашний премьер-министр Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саркисян, министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян организовали акции протеста в Армении и добились отставки Левона Тер-Петросяна. К власти пришел Роберт Кочарян. В 2008 году Тер-Петросян вновь выдвинул свою кандидатуру в президенты, но потерпел поражение на выборах. Впоследствии он обвинил власти в подтасовке результатов голосования, а его сподвижники вышли на улицы Еревана. 1 марта власти Армении применили силу в отношении мирных демонстрантов. В итоге Кочарян все-таки привел к власти своего ставленника – Сержа Саргсяна. В одной из своих статей Тер-Петросян отмечал, что Вазген Саркисян осознал ошибку, допущенную им в 1998 году, и выступил за поэтапное решение карабахского вопроса.

Азербайджан на протяжении почти 30 лет ждал мирного решения конфликта, но, так и не дождавшись, вынужден был прибегнуть к силовому методу в ответ на многочисленные провокации армянской стороны. В итоге Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Теперь в армянской оппозиции, которые вышли на улицы Еревана, противники поэтапного возвращения азербайджанских земель в 1998 году, организаторы кровавого террора в здании парламента в октябре 1999 года, зачинщики мартовских событий 2008 года. Это Роберт Кочарян, Серж Саргсян и возглавляемая им «Республиканская партия», Артур Ванецян и дашнаки. К сожалению, эти силы составляют "политическую элиту" в Армении. Своим образом мыслей и реваншистскими заявлениями они ведут Армении к неминуемой пропасти. Эти деятели так и не извлекли уроки из происходящего в мире и регионе.

Ни для кого не секрет, что отныне на повестке не стоят такие вопросы, как “Минская группа ОБСЕ”, “конфликт”, "статус". Сейчас темами переговорного процесса является нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, Турцией и Арменией. Этому посвящены регулярные встречи сторон. Так, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. На встрече присутствовал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Предыдущая встреча высокопоставленных чиновников Азербайджана и Армении состоялась 30 марта в Брюсселе. В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу. 3 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Министерства иностранных дел Франции по Восточному партнерству. Стороны обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шаги, предпринимаемые в этом направлении. В частности, состоялся обмен мнениями о состоянии исполнения соглашений, достигнутых по итогам брюссельской встречи.

В Вене состоялась встреча между представителем Турции Сердаром Кылычем и вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном. Стороны договорились об интенсификации переговоров для ускорения процесса нормализации двусторонних отношений. Отметим, что это уже третья встреча между спецпредставителями. США, Великобритания и Европейский Союз приветствуют шаги, предпринятые в этом направлении.

На фоне этих процессов в регионе действия и требования оппозиционных сил в Армении выглядят весьма нелепо. Оппозиционеры вводят в заблуждение общественность своей страны, пытаясь уверить рядовых армян, что нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией невозможна. При этом в ход пущены сценарии 24-летней давности. В авангарде движения те же, кто поддерживал Кочаряна в феврале 1998 года. Ведущие российские официальные средства массовой информации с большим усердием освещают «акции оппозиции». Создается впечатление, что эти силы и есть патриоты, радетели Армении. На самом же деле предпринимаются очевидные попытки свергнуть Никол Пашиняна и привести к власти более лояльного Артура Ванецяна – воспитанника ФСБ России. Видно, Москва пытается установить единоличный контроль над процессами нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией. Кроме того, 2-3 мая состоялся стратегический диалог между США и Арменией. Официальный Ереван продолжает укоренять свой внешнеполитический курс на Запад. Без сомнения, это не по душе России. И вновь предпринимаются попытки разыграть карабахскую карту, однако ситуация уже не та. Карабахский конфликт как таковой канул в небытие после триумфальной победы Азербайджана в Отечественной войне. Сценарий изжил себя, но армянские оппозиционеры, не желая мириться с положением дел, рисуют в своем воображении столь желанные их сердцу образы и мечты. Не будь кукловодов, вдохновителей и спонсоров событий 24-летней давности в Армении, возможно, не случилось бы и нынешних кровавых событий в Украине…