А вы удалили Whatsapp, или Самое время подумать о цифровой грамотности

Недавно Whatsapp - самый популярный мессенджер в мире – объявил о том, что с 8 февраля 2021 года в силу вступят новые условия предоставления услуг и политика конфиденциальности.

Недавно Whatsapp - самый популярный мессенджер в мире – объявил о том, что с 8 февраля 2021 года в силу вступят новые условия предоставления услуг и политика конфиденциальности.

Пользователей по всему миру возмутило, что их данные будут передаваться корпорации Facebook, владеющей мессенджером. Правда, для многих стало сюрпризом, что разрешение на это пользователи дали еще в 2016 году. С тех пор, всем, кто устанавливал мессенджер, автоматически давали соглашение на обмен информацией между Whatsapp и Facebook.

Позже глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что ни WhatsApp, ни Facebook со вступлением в силу новых правил не получат доступ к личным перепискам своих пользователей и их звонкам. По его словам, обновление политики конфиденциальности связано с большей прозрачностью - в компании хотят лучше объяснить пользователям взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов.

Конечно, весь шум вокруг этой новости раздувался и конкурентами Whatsapp. На фоне этих событий компании, вроде Microsoft, Viber, Telegram или Signal, призывали переходить на их продукцию. Только у Telegram аудитория увеличилась на 25 миллионов человек всего за 72 часа.

Это при том, что по степени защищенности Telegram в какой-то степени хуже, чем Whatsapp. Например, если сообщения в Whatsapp имеют сквозное шифрование (доступ к сообщениям есть только у участников переписки) по умолчанию, то в Telegram такая функция есть только у «секретных чатов».

Вся эта история показала важность повышения цифровой грамотности в обществе. Устанавливая новые приложения, люди обычно не читают условия пользовательского соглашения. Вместе с тем мы позволяем некоторым приложениям читать журнал звонков, получить доступ к нашим фотографиям, видео и прочей информации.

В Азербайджане некоторые пользователи почему-то посчитали, что новые изменения позволят компании читать их личную переписку или сделают эту переписку «общественным достоянием». В последние годы в стране стали все больше внимания уделять финансовой грамотности, но стоит также задуматься и о расширении работ по повышению цифровой грамотности населения. Пользователи различных приложений должны понимать какими данными они делятся и к каким последствиям это может привести.

Конечно, компанию может не интересовать переписка конкретного пользователя, но эта информация носит ценность в контексте изучения потребностей определенной аудитории – представителей отдельных профессий, возрастных групп, национальностей и т.д.

Например, Gmail использовала личную переписку пользователей, чтобы персонализировать рекламу. Впоследствии стало известно, что доступ к переписке есть не только у Google и ее материнской компании Alphabet, но и у сторонних разработчиков, которые могли использовать данные пользователей в самых разных целях.

Проблема еще и в том, что приложения получают доступ к той информации, которой мы делиться не хотели и разрешения на это не давали. Например, несколько лет назад стало известно, что компания Uber собирала информацию о передвижениях пользователей даже после удаления приложения. В сентябре прошлого года Facebook обвинили в том, что Instagram (тоже принадлежит Facebook) следит за пользователями через камеру смартфона даже, когда приложение не включено. В корпорации это назвали «багом» и пообещали исправить.

Летом прошлого года стало известно, что TikTok – еще одна популярная среди молодежи программа – получает доступ к телефонным номерам пользователей, их паролям, местонахождению и даже собирает информацию о других приложениях, установленных (или удаленных) на смартфоне.

В свете этих событий особую актуальность принимают законы, защищающие персональные данные граждан. Одним из самых передовых в этом направлении является европейский «Общий регламент по защите данных» (GDPR), вступивший в силу по всему Евросоюзу в 2018 году. Штрафы за нарушения регламента привязаны к годовому обороту компаний, поэтому суммы бывают более чем существенными – от нескольких тысяч до миллиардов евро.

В Азербайджане персональные данные граждан защищаются законом «О персональных данных». Он же допускает трансграничную передачу персональных данных в случае, если это не несет угрозы национальной безопасности страны, а также если страна, в которую будет направлена информация может на достаточном уровне обеспечить правовую защиту данных.

Последний пункт не учитывается, если гражданин сам дал разрешение на передачу персональных данных или если это необходимо для обеспечения безопасности его здоровья.

В России подход немного иной – компании обязаны хранить данные о российских пользователях внутри страны на российских серверах.

Однако, как показывает практика, слишком жесткие требования могут вынудить некоторые компании покинуть рынок. Такое произошло с LinkedIn (принадлежит Microsoft) в 2016 году. Компания отказалась хранить данные о пользователях на территории России и ее запретили в стране. В случае с GDPR игнорировать требования регулятора не получается – отказ следовать законам может обойтись очень дорого. Ведь речь идет о Евросоюзе с населением в 450 миллионов человек, а не об отдельной стране.

Поэтому в Азербайджане ужесточение законодательства может привести к отказу международных компаний предоставлять свои услуги местным жителям. Более эффективными мерами может стать принятие международного закона на уровне, например СНГ. Но это огромная работа, которая предусматривает приведение национальных законодательств к единому стандарту и принятие многих других мер. Однако попытку предпринять стоит - ведь потом может быть поздно.

Азад Гасанли, финансовый аналитик