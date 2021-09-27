27 сентября - отправная точка новых реалий на Южном Кавказе

27 сентября исполняется годовщина со дня начала Отечественной войны, увенчавшейся сокрушительной победой Азербайджанской Армии. 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана, предотвратив очередную провокацию армян, перешли в контрнаступление. Правд

27 сентября исполняется годовщина со дня начала Отечественной войны, увенчавшейся сокрушительной победой Азербайджанской Армии. 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана, предотвратив очередную провокацию армян, перешли в контрнаступление. Правда и справедливость были на нашей стороне. На протяжении долгих лет резолюции ООН, предложения международных посредников оставались лишь на бумаге, и никак не способствовали выводу армянских оккупационных войск с территорий Азербайджана. Многолетнее попустительство окрыляло оккупанта. Армянские захватчики пытались осесть на оккупированных землях, осуществляя незаконное заселение, переселяя туда армян из разных уголков мира.

Произошедшая в апреле 2018 года смена власти в Армении не изменила риторику официального Еревана по карабахскому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян выступали с амбициозными заявлениями, делясь провокационными фотографиями, сделанными в Карабахе, оскорбляя тем самым чувства азербайджанцев. Последней каплей в чаше терпения наших соотечественников стало высказывание Пашиняна “Карабах - это Армения и точка”. Все это происходило на фоне сложной внутриполитической борьбы в Армении. Сторонники бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна угрожали свергнуть Никола Пашиняна. На политической авансцене Армении сцепились нынешние и прежние власти, за которыми стояли внешние силы. Хотя Кочарян был арестован и впоследствии отпущен под залог в 4 миллиона долларов, ему удалось сколотить оппозицию. Не отстал от него и Серж Саргсян. Как новые, так и бывшие власти страны на гребне политической борьбы козыряли карабахской картой. Армения грозилась пойти новой войной и захватить еще больше территории Азербайджана. Летом 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян выдвинул тезис “Новая война - новые территории”. "Если бы Тоноян выступил с другим заявлением, я бы освободил его от должности министра обороны“, - самонадеянно заявлял Никол Пашинян.

12-16 июля 2020 года армянская армия предприняла попытку нарушения государственной границы в направлении Товузского района Азербайджана. Тем самым Пашинян хотел самоутвердиться, а заодно укрепить миф о непобедимости армянской армии. Ереван на официальном уровне заявлял о намерении развязать очередную войну против Азербайджана с целью захвата новых территорий. В ответ на армянские провокации Азербайджан перешел в контрнаступление. Правая борьба Азербайджана, выполнившего резолюции ООН и других международных организаций, остававшихся на бумаге без малого 30 лет, увенчалась блистательной победой и восстановлением территориальной целостности нашей страны. До начала боевых действий представители международного сообщества, посредники вели себя с сепаратистами в Карабахе чуть ли не как с "лидерами независимого государства". Попустительство международного сообщество продлевало оккупацию азербайджанских земель, 30-летнее бездействие посредников затягивало переговорный процесс.

После 27 сентября стала очевидна позиция ряда стран в отношении правой войны Азербайджана, уставшего ждать справедливости от мирового сообщества. Посредники нагорно-карабахского урегулирования никак не могли оправиться от шока. В средствах массовой информации России, Франции и Ирана была развернута оголтелая антиазербайджанская кампания. Затем последовала реакция официальных представителей различных стран. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ некоторое время хранили молчание. Однако массированные обстрелы вооруженными силами Армении азербайджанских городов, расположенных вдали от зоны боевых действий, тронули даже их очерствевшие сердца. Терпя поражение на поле боя, Армения под покровом ночи вела ракетные обстрелы гражданских объектов в Гяндже, Тертере, Барде, Геранбое, Нафталане, Евлахе, Мингячевире и Агджабеди. Территорию Азербайджана была атакована в том числе российскими “Искандерами”.

Международные посредники, на протяжении 30 лет проявлявшие некомпетентность в деле разрешения конфликта, вновь стали потворствовать армянам. После освобождения наших земель от оккупации, всплыли факты незаконных действий стран-посредников и их союзников, совершавшиеся все эти годы на этих территориях. Препятствовать освобождению Азербайджаном своих земель пытались не только государства и отдельные лица, но и СМИ. На страницах ангажированных СМИ то и дело публиковались статьи, очернявшие справедливую позицию Азербайджана, представляя ее в неприглядном свете, и создававшие образ несчастных, угнетаемых, многострадальных армян.

Президент дал интервью около 30 иностранным СМИ во время и после 44-дневной войны, в том числе турецким телеканалам TRT Haber, CNN-Turk, Haber Global, Haber Turk, NTV, A Haber, российским телеканалам “Россия-1”, “Первый”, РБК, агентствам “РИА Новости”, “ТАСС” и “Интерфакс“, французским телеканалам "Sky News“,” France 24“, газете "Figaro“, немецкому телеканалу ARD, японскому изданию Nikkei, американскому Fox News, итальянскому телеканалу Rai-1 и газете La Repubblica, испанскому информационному агентству EFE, а также “Аль-Джазире”, “Аль-Арабия”, Euronews, CNN International и BBC News, имеющих многомилионную зрительскую аудиторию.

Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев в своих интервью местным и зарубежным СМИ, обращениях к народу и выступлениях в период 44-дневной Отечественной войны последовательно опровергал искаженное представление, созданное Арменией и ее покровителями на международной арене. Глава государства предоставлял гражданам информацию из первых уст, комментировал события, не допуская распространение дезинформации.

Во второй Карабахской войне мир разделился на тех, кто поддерживал справедливую позицию Азербайджана, сохранял нейтралитет, либо очернял действия нашей страны, потворствуя оккупанту. Азербайджан всецело поддерживали Турция, Пакистан, Израиль, Украина и другие страны. Многие главы государств впоследствии поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности.

Напряженная, неутомимая деятельность президента Ильхама Алиева на дипломатическом поприще, аргументированные ответы главы государства на подчас провокационные вопросы во время интервью, свободное владением несколькими языками позволили президенту Ильхаму Алиеву прорвать информационную блокаду, созданную Арменией и ее покровителями, изменить ситуацию в пользу Азербайджану и отвесить прилюдную оплеуху недругам. Благодаря правильной информационной политике, проводимой Ильхамом Алиевым, Азербайджан одержал победу как на поле боя, так и в информационной войне.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев лично руководил операциями нашей армии в 44-дневной войне. За освобождение наших земель от многолетней армянской оккупации Ильхама Алиева называют победоносным Верховным Главнокомандующим, подлинным народным героем.

В своих выступлениях на всех мероприятиях национального и международного масштабов глава государства неустанно поднимал вопрос об оккупации азербайджанских земель и безуспешном переговорном процессе. Благодаря успешному внешнеполитическому курсу Азербайджан донес до всего мира свою справедливую позицию. Продуманная, взвешенная политика президента Азербайджана позволила отвратить угрозы от нашей страны, откровенно подрывная деятельность ряда силовых центров потерпела фиаско. Слова Ильхама Алиева “Карабах-это Азербайджан!" стали лозунгом освободительной борьбы Азербайджана. 27 сентября Верховный главнокомандующий отдал приказ о контрнаступлении с целью претворения в жизнь этого лозунга.

Боеспособность армии зависит от боеприпасов и военной техники. Комплексные меры Верховного Главнокомандующего по обеспечению Вооруженных сил современным вооружением и боевой техникой сыграли исключительную роль в победе во Второй Карабахской войне.

В 44-дневной войне Азербайджан продемонстрировал свое превосходство на поле боя, во внешней политике, на информационном поприще и донесении истин. Все это стало возможным благодаря непоколебимой воле, политической прозорливости Победоносного Верховного главнокомандующего, его незаурядным полководческим способностям.

Поколение патриотической молодежи, выросшей в годы руководства страной Ильхамом Алиевым, прошли, что называется, боевое крещение. Ничто не могло сломить отважного азербайджанского солдата и офицера. Окрыленный любовью к Отчизне, желанием видеть родные земли свободными, азербайджанский солдат рвался в бой, шел, невзирая ни на что к заветной мечте. Под умелым руководством Ильхама Алиева могучая Азербайджанская Армия водрузила наш трехцветный флаг в Шуше и других освобожденных от оккупации территориях.

10 декабря 2020 года в Баку состоялся парад победы с участием президентов Азербайджана и Турции. Верховный Главнокомандующий в своем выступлении на этом торжественном мероприятии заявил следующее о Великой Отечественной войне: “27 сентября наши села и военные позиции подверглись артиллерийскому обстрелу, были потери среди гражданских лиц и военнослужащих. И мы сказали: довольно, оккупации должен быть и будет положен конец. Как Верховный главнокомандующий я приказал: вперед, азербайджанские солдаты, мы должны освободить наши земли, положить конец оккупации, наказать захватчиков, так и произошло. В течение 44 дней Азербайджан добился поставленной цели и восстановил справедливость”.

В Отечественной войне многие отважные сыны нашей Родины стали шехидами, отдав жизни во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Гордиев узел, который международные посредники не могли развязать почти 30 лет, азербайджанский солдат разрубил в течение 44 дней. Таким образом, нагорно-карабахский конфликт канул в лету. Эта победа развенчала армянские мифы, отрезвила рядовых армянских обывателей, долгие годы остававшихся в плену иллюзий и вымышленной идеологии. 27 сентября был запущен процесс освобождения армян, являющихся гражданами Азербайджана, от мифических идей. Теперь должен начаться процесс их интеграции в азербайджанское общество. Без сомнения, Азербайджан найдет общий язык со всеми своими гражданами. Освобождение азербайджанских земель от оккупации в то же время создало новую реальность в регионе, открыв путь перспективам сотрудничества и развития в регионе Южного Кавказа. 44-дневная Отечественная война разоблачила бессмысленную, тупиковую политику Армении и армянской идеологии, в целом. Оказалось, что армянское общество долгие годы пребывало в плену лжи и обмана. Тот факт, что за 30 лет армяне не ударили палец о палец для благоустройства захваченных земель является наглядным подтверждением того, что эти земли никогда им не принадлежали. В 44-дневной войне Азербайджанская Армия продемонстрировала свою боеспособность и мощь. Любой войне, распрям рано или поздно приходит конец и начинаются переговоры по всеобъемлющему миру.

Начавшееся 27 сентября контрнаступление ознаменовала новый этап азербайджано-армянских отношений. Стороны решают вопрос с делимитацией и демаркации границ, подписания мирного договора. Новая реальность открыла путь к взаимопониманию Армении и Азербайджана без посредников.

Карабах - это Азербайджан!