25-летний СНГ: неразрешенные конфликты, утерянное доверие - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана Бишкеке состоялся 25-й саммит глав государств СНГ, на котором участвовал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На юбилейном мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Армении Серж Саргсян. На саммите Узбекистан представил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, Молдову - премьер-министр Павел Филип, Украину - посол в Кыргызстане Николай Дорошенко, Туркменистан - заместитель председателя кабинета министров.

На заседании главы государств сделали ряд заявлений, приняли документы. Помимо этого, город Гянджа был объявлен культурной столицей СНГ. Согласно принятому на заседании решению, очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества состоится в апреле 2017 года в Узбекистане. На заседании в 2017 году будет председательствовать Россия, так как Молдова отказалась от этой миссии.

25-летняя организация является межгосударственным содружеством бывших стран СССР. СНГ был основан 8 декабря 1991 года, штаб организации расположен в Минске.

Это содружество учредили Россия, Украина и Беларусь. Кстати говоря, СССР также создала эта тройка. Эти государства осознали необходимость распада СССР (СССР фактически распался 25 декабря 1991 года после отставки Михаила Горбачева) и учредили между собой эту организацию для расширения политических, экономических, культурных отношений. СНГ также был предусмотрен для "культурного распада" СССР, распределения его имущества между бывшими странами союза.

Впоследствии к СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Парламент Азербайджана ратифицировал это решение в сентябре 1993 года и страна стала полноправным членом СНГ.

В октябре 1993 года Грузия вошла в СНГ, однако после вторжения российской армии в Абхазию и Южную Осетию в августе 2008 года она вышла из состава содружества.

С 2005 года Туркменистан участвует в организации в качестве "ассоциированного члена" (наблюдателя).

После аннексии Россией Крыма в марте 2014 года Украина объявила о выходе из организации, однако пока не сделала официального заявления.

В Уставе СНГ предусматривается совместная деятельность государств в следующих отраслях:

- обеспечение прав и свобод человека;

- координация внешнеполитической деятельности;

- развитие сотрудничества в формировании общего экономического пространства, в сферах транспорта и связи;

- охрана здоровья населения и окружающей среды;

- социальные и иммиграционно-политические вопросы;

- борьба с организованной преступностью;

- сотрудничество в оборонной политике и в охране внешних границ.

Совет министров обороны организации учрежден 14 февраля 1992 года. Членами совета являются Армения, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, а с 1993 года - Кыргызская Республика. В 1994 года был принят новый документ о Совете министров обороны, к которому присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. В 2000 году Грузия приостановила деятельность в этом органе. В настоящее время Грузия, Молдова, Туркменистан и Украина не являются членами данного совета.

Активными членами СНГ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Армения и Таджикистан. Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан ограничивают сотрудничество в рамках содружества. После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом Молдова и Украина еще больше ограничили свою деятельность в организации.

Чего достиг СНГ за прошедшие 25 лет? Грузия вышла из организации, Украина объявила о своем выходе из состава СНГ, а Туркменистан не торопится стать полноправным членом.

Территориальная целостность Азербайджана и Молдовы пока не обеспечена. Вышедшая из состава СНГ Грузия столкнулась с проблемой потери территории, а территория Украины аннексирована.

СНГ является всего лишь ареной для встречи официальных лиц бывших союзных республик, местом обсуждения проблем. По некоторым показателям, содружество схоже с ООН, потому что и международная организация бессильна в обеспечении территориальной целостности Азербайджана и Молдовы. Все это постепенно снижает доверие к организации, которое и без этого было небольшим. Ключ ООН находится у 5 стран, а СНГ - у одной. И если она не захочет, это содружество перестанет существовать.