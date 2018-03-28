100-летняя годовщина геноцида азербайджанцев и преступления армян за минувшие 190 лет - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Тысячелетиями, вновь и вновь подтверждалась прописная истина – в корне всех каверз лежат ложь и фальсификации. К великому сожалению, все это является характерной чертой армян, подселенных к нам вследствие исторической несправедливости. Мы бы не хотели огульно хаять всё армянское общество, приписывая это качество всем и каждому, как говорится, подгонять всех под одну гребенку. Однако люди старшего возраста настолько отравили ум и душу последующих поколений, что в сознании представителей этой этнической группы образовались уродливые, извращенные патологии. Они мнят себя праотцами рода человеческого, искренне веря в то, что все сущее произошло от армян, и даже воробьи чиркают по-армянски.

В последние годы армяне своими действиями против Азербайджана и азербайджанцев, всех тюрков выказывают ненависть и к человечности. Они демонстрируют нелюбовь не только к азербайджанцам и туркам, неприкрытая ненависть сквозит в их отношении ко всем. Чудовищные деяния армян в Ходжалы – наглядное тому подтверждение. Эта этническая группа доказала, что им чуждо чувство любви к людям, они напрочь лишены его. Только попирающие человеческие ценности могли совершить всем известные зверства в Ходжалы.

Армяне выставляют себя многострадальными, их вою и стенаниям нет предела, они считают себя высшей расой, все и вся им обязаны. Где бы они жили, куда бы ни ступала их нога, они считают эту землю армянской. Всем об этом прекрасно известно, но добропорядочным людям не свойственно копить злобу и обиду. Однако порой приходится отделять зерна от плевел, хорошее от плохого, делать выводы, и зачастую подобная необходимость продиктована поиском ответа на вопрос "почему так просходит".

26 февраля 1992 года при поддержке России армяне, на протяжении нескольких месяцев осаждавшие Ходжалы и окружившие город, за одну ночь стерли его с лица Земли, учинив невиданные зверства. Армянские головорезы не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков, были жестоко убиты 613 мирных жителей, они глумились над трупами, взяли в заложники 1275 ходжалинцев, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. Среди убитых 83 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В результате нападения 366-го мотострелкового полка российской армии были полностью истреблены 8 семей, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 человек потеряли одного из родителей.

Нам бы хотелось привести факты касательно затронутых выше вопросов, факты – вещь упрямая.

Армяне были переселены на земли, где они ныне проживают и создали свое государство 190 лет назад - 10 февраля 1828 года, согласно договору, подписанному представителем царской России - Иваном Паскевичем и сыном Фатали шаха Каджара - наследником престола Аббасом Мирзой.

Армяне были переселены из Ирана в азербайджанские края – Карабахское, Шемахинское, Гянджинское, Иреванское и Бакинское ханства. С той поры армяне расширили свои захватнические деяния в отношении Азербайджана, покусившись на азербайджанские земли. Для доказательства "правомерности" своих территориальных притязаний армяне оболгали и переиначили историю, придумали различные мифы и вымыслы, и всему этому нет конца и края.

Под покровительством царской России, а затем и СССР в Армении начались давления и гонения на азербайджанцев. При содействии своих покровителей они изгнали тюрков-азербайджанцев из Армении. Первый этап этого процесса охватил 1905-1920-е гг., второй - 1948-1953-е, третий - 1988-1992-е годы. В этом году исполняется соответственно 70 и 30 лет с начала второго и третьего этапа, а также 30-я годовщина зверств, совершенных армянами в Сумгайыте при попустительстве и содействии Москвы и КГБ СССР.

Сумгайытские события были совершены под руководством армянина Эдуарда Григоряна. Он организовал и спланировал убийства своих соотечественников – жителей Сумгайыта, не желавших перечислять средства в созданный армянами фонд. В Сумгайытских событиях были убиты и 6 азербайджанцев. Что же сделали правоохранительные органы СССР? Вместо того, чтоб приговорить Григоряна, они выслали его в Ереван, где он был отпущен на свободу. Затем армяне, ранее выдворившие азербайджанцев с территории нынешней Армении, учинили Ходжалинский геноцид. Желая сокрыть свои преступные деяния, они устроили вселенский плач и вой по поводу, якобы, имевших место армянских погромов в Сумгайыте, вновь явив миру свое лживое нутро.

После изгнания азербайджанцев из Армении, армяне начали подделывать и искажать азербайджанские топонимы. Этот процесс завершился в 2007 году. Азербайджанские исторические и культурные памятники были разрушены, либо "приармянены", азербайджанские кладбища разгромлены, могильные плиты растасканы и разворованы.

Помимо этого, в 1988 году было опустошено 261 азербайджанское село и поселение в Западном Азербайджане, 250 тысяч азербайджанцев изгнаны из родных очагов. Ни в одном источнике полно и доподлинно не указаны названия этих населенных пунктов и их демографический состав. В 1988-1989-х гг. 226 азербайджанцев были убиты армянами на территории нынешней Армении (застрелены, попали в устроенное ДТП, замерзли на горных перевалах и пр.), свыше 400 азербайджанцев были изувечены. Их имена и адреса проживания в Армении известны. Азербайджанцам, изгнанным в те годы из Армении, нанесен ущерб в размере примерно 2,5 млрд долларов.

Армянам после изгнания азербайджанцев из Армении достались 43 789 голов крупного рогатого и 454 660 голов мелкого рогатого скота в принадлежавших азербайджанцам хозяйствах, домашняя птица, утварь, а также 170 домов культуры, 274 школы, 119 библиотек, детские сады, медпункты, здания мечетей, 1 381 подсобных построек, 2 169 автомобилей, 1 976 тракторов, 3 132 единицы сельскохозяйственной техники, тысячи гектаров виноградарств и фруктовых садов. Все это в сумме, по приблизительным подсчетам, составляет 17,5 млрд долларов, материальный ущерб, нанесенный беженцам, оценивается в 20 млрд долларов.

В 2018 году исполняется 100 лет мартовской резни, учиненной против азербайджанцев. С 30 марта по 3 апреля 1918 года вооруженными до зубов армянскими головорезами из партии "Дашнакцутюн" и Бакинского Совета был учинен геноцид азербайджанцев, проживавших в Баку и других регионах Бакинской губернии, в том числе в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване. Согласно официальной статистике, было убито около 12 тыс. азербайджанцев, десятки тысяч людей пропали без вести. При участии армян в эти годы был учинен геноцид в Южном Азербайджане – Джульфе, Салмасе, Сулдузе (ныне именуемых Нагада), Хойе, Урмие, Мугане и других областях. Сообщается об истреблении 150 тысяч азербайджанцев. Армянское руководство на протяжении последних 100 лет строившее свою политику на лжи и подтасовке фактов, похоже, не собирается менять свою тактику, выступая с очередными нелепыми нападками в адрес Азербайджана.

В преддверии 26-й годовщины Ходжалинского геноцида официальные лица Армении выступили с полными лжи антиазербайджанскими заявлениями. Спикер парламента Армении Ара Баблоян, стараясь отвлечь внимание от содеянных армянами в самой Армении и оккупированном Нагорном Карабахе преступлений в отношении азербайджанцев, с пеной у рта принялся огульно хаять Азербайджан, обвинив нашу страну в "армянофобии". Вторя ему, глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян, вопреки всем дипломатическим нормам, обвинил Азербайджан в исполнении еще даже не принятого решения и нежелании расширить численность штата офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. И это при том, что Азербайджан давно дал согласие по данному вопросу и расширение состава миссии происходит по вине армянской стороны.

Говоря откровенную ложь, Налбандян заявил, что, дескать, 30 лет назад в Сумгайыте была устроена "резня армян". Видимо, Налбандяны, Баблояны запамятовали, что в 1988 году во время Сумгайытских событий Азербайджан был в составе СССР, руководство которого благоволило армянам, создав для них, в отличие от азербайджанцев, всяческие условия. Главным действующим лицом в Сумгайытских событиях был именно армянин. Он исполнял задуманный Москвой сценарий. Ходжалинский геноцид был учинен по схожему сценарию. При содействии 366-го мотострелкового полка СССР армяне учинили чудовищный акт геноцида на азербайджанской земле.

Существует армянская террористическая организация ASALA с центром в Бейруте. На период создания этой организации не было никаких Аль-Каид, ИГ и иных террористических группировок, прикрывающихся исламом. Эта организация была сформирована в 1975 году при участии исключительно армян. Террористическая, подрывная деятельность присуща армянам.

Армянские фальсификации не ограничиваются подменой топонимов на оккупированных территориях Азербайджана. Идя дальше, все больше погрязая во лжи и выставляя себя на посмешище, армяне тщетно выискивают доказательства древности своего происхождения, все еще теша себя надеждами о том, что именно они являются носителями гена "арменоидной" расы, и потомками цивилизации майя. Сменяющее одно другое поколение армян в стране, построенной на лжи, фальсификациях, присвоении, не щадит и друг друга. 27 октября 1999 года группа вооруженных лиц устроила кровавую расправу в парламенте Армении. В результате этого акта были убиты вице-премьер Вазген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, а также несколько депутатов. Возглавлял вооруженную группировку экс-журналист Наири Унанян. Бывший глава уголовного розыска Армении Мушег Сагателян называл заказчиками этого преступления Роберта Кочаряна и партию "Дашнакцутюн":

"Вазген Саркисян не желал, чтоб Армения полностью управлялась Россией".

Десять лет назад, 1 марта в Армении была применена сила в отношении митингующих, протестовавших против результатов состоявшихся 19 февраля того года президентских выборов. В результате были убиты 8 участников митинга и 1 военнослужащий, пострадали 230 человек. На момент силового разгона митингующих президентом Армении был Роберт Кочарян, результаты выборов были подтасованы в пользу нынешнего главы страны Сержа Саргсяна. А митингующими были сторонники Левона Тер-Петросяна. Оба – и Кочарян, и Саргсян являются непосредственными участниками Ходжалинского геноцида, для смены власти с одного на другого они не гнушались ничем, посягнув на жизни своих же соплеменников.

В соответствии с требованиями новой Конституции Армении, 2 марта 2018 года был избран новый президент. Им стал Армен Саркисян. В апреле завершится 10-й год пребывания у власти в Армении Сержа Саргсяна, вероятнее всего, он возглавит новое правительство страны.

Мы разворошили события минувших 190 лет, касающихся армян и Армении, поведав об истинной сути этой этнической группы. Увы, в мире все еще находятся сторонники армянской лжи и измышлений, те, кто верят и даже становятся на защиту армянских фальсификаций. Неужто миром правят врали и фальсификаторы?!

Так или иначе, у лжи ноги коротки, однако, к сожалению, пока находятся желающие поставить ее на ноги, и добиться шествия по Земле…