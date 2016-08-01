1 августа – День азербайджанского алфавита - СТАТЬЯ

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ 1 августа – День азербайджанского алфавита. Report представляет статью доктора филологических наук, профессора, ответственного сотрудника Института языкознания Азербайджанской Национальной Академии Наук по данному поводу.

Составную часть национальной культуры каждого народа образуют алфавит и система письменности этого народа. Алфавит является культурным оружием, национально-духовным богатством народа. Система письменности, развивающаяся на основе культурного и совершенного алфавита, играет ключевую роль в создании, существовании и развитии материально-культурных достижений народа, служит процветанию языка, научных связей и других необходимых сфер деятельности народа.

Одним из исторических достижений политики общенационального лидера Гейдара Алиева является обеспечение широкого использования азербайджанского языка как государственного и полного применения современного азербайджанского алфавита на латинской основе. В указе Гейдара Алиева от 18 июня 2001 года "О совершенствовании работ по применению государственного языка" наряду с другими проблемами были отмечены вопросы застоя в развитии азербайджанского языкознания и замедления процесса перехода на новый алфавит на латинской графике, невзирая на почти десятилетний период со дня принятия соответствующего закона.

С целью улучшения ситуации, создавшейся в данной сфере, в особенности в области изучения родного языка, активизации научных исследований и расширения сферы применения азербайджанского языка было поручено начать работу по полному внедрению в стране азербайджанского языка и нового алфавита на латинской графике до 1 августа 2001 года. Таким образом, широкое и обязательное применение в стране нового алфавита на основе латинской графики началось 1 августа, и этот день отмечается, как День азербайджанского алфавита.

Для информации необходимо отметить, что на разных этапах своей истории азербайджанцы пользовались следующими алфавитами разнообразных форм построения:

1. Древний национальный тюркский алфавит (с древних времен до второй половины VII века);

2. Алфавит на арабской графике (со второй половины VII века до 1929 года XX века);

3. Алфавит на латинской графике (1929 – 1940 годы)

4. Алфавит на кириллической графике (1940 – 1992 годы)

5. Новый алфавит, созданный на основе латинской графики (с 1992 года).

Идея замены кириллицы в азербайджанском алфавите возникла в результате развала бывшего Советского Союза в конце 80-х годов XX века с целью создания нового алфавита, полностью соответствующего фонетической системе азербайджанского языка.

Движение пробуждения, развернувшееся в Азербайджане в тот период, привлекло внимание академика Афада Гурбанова, как и многих видных представителей интеллигенции, на решение судьбоносных проблем нашего народа. У Афада Гурбанова, как председателя Комиссии по Азербайджанскому Алфавиту и автора нового алфавита на основе латинской графики, которым пользуется сегодня азербайджанский народ, были большие заслуги в проведении алфавитной реформы в нашей стране, который являлся первым ученым, обосновавшим научными фактами необходимость перехода на новый алфавит.

По инициативе выдающегося ученого-языковеда, реформатора алфавита, члена Академии Наук Азербайджанской ССР, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии, основателя научной школы Ономастики в языкознании, заместителя председателя Советского комитета тюркологов Академии наук СССР Афада Гурбанова 1 августа 1990 года была создана Комиссия по Азербайджанскому Алфавиту и, с учетом его опыта в данной области, он был назначен председателем данной комиссии.

Наряду с языковедами, к решению данного вопроса были привлечены литераторы, историки, востоковеды, этнографы, писатели и поэты, преподаватели средних и высших школ, работники печати и издательств, и другие представители интеллигенции. Здесь необходимо отметить роль таких академиков как Будаг Будагов, Мамед Джафаров, Бекир Набиев, Алисохбет Сумбатзаде и других, не пожалевших своих сил и знаний ради этого дела.

В то время в обществе существовали различные, противоречащие друг другу взгляды относительно алфавита, и были представлены следующие предложения по выбору алфавита:

1.использовать древний тюрко-уйгурский или орхоно-гёйтюркский алфавит, скорректировав его в соответствии с современными требованиями;

2.провести реформу алфавита с арабской графикой, который использовался в прошлом;

3.создать совершенно новый алфавит, не имеющий аналогов в мире;

4.возвратиться к алфавиту с латинской графикой.

Несмотря на то, что в то время сторонники алфавита с арабской графикой составляли большинство, именно по настоянию Афада Гурбанова было принято четвертое предложение, как наиболее целесообразное. В связи с данным предложением было озвучено три мнения:

1.принять без изменений современный турецкий алфавит на основе латинской графики;

2.принять алфавит, использовавшийся до 20-х годов XX века, не внося в него никаких изменений;

3.составить новый независимый алфавит, основанный на латинской графике.

Взяв третью точку зрения в качестве основы, Афад Гурбанов подготовил проект современного алфавита с учетом фонетической системы и других особенностей азербайджанского языка и представил его на обсуждение Комиссии.

Если алфавит на латинской графике, использовавшийся до 20-х годов ХХ века связан с именем его создателя Мирзя Фятяли Ахундова, то современный алфавит Азербайджана, также составленный на основе латинской графики и которым пользуется азербайджанский народ связан с именем Афада Гурбанова.

Сегодняшний алфавит, являющийся общенародным богатством – это самый большой дар азербайджанскому народу от великого ученого-языковеда глубоко любящего свой народ академика Афада Гурбанова, как результат его плодотворной научной и общественной деятельности.