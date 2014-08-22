Запасы нефти в Азербайджане составляют 0,4% от общемировых -ВР

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Согласно статистическому отчету британской компании ВР, доказанные запасы нефти в Азербайджане по состоянию на начало 2014 года составляют 1 млрд. тонн (7 млрд. баррелей).

Таким образом, запасы нефти в Азербайджане от общемировых запасов составляют 0,4%. С учетом нынешних объемов добычи нефти по стране ее хватит еще на 20,5 лет.

В отчете отмечается, что на сегодня общемировые запасы нефти составляют 238,2 млрд. тонн. Наибольшие запасы "черного золота" расположены в странах Ближнего Востока. Там к настоящему времени сосредоточены 47,9% или 109,4 млрд. тонн общемировых запасов нефти. Кроме того, 19,5% общемировых запасов нефти приходятся на центральную Америку, 13,6% на Северную Америку, 8,8% на Европу и Евразию, 7,7% на Африканский континент, 2,5% Тихоокеанскую Азию.

Что же касается страны с наибольшими запасами доказанных объемов нефти, то здесь первенство принадлежит Венесуэле. Так эта страна располагает запасами нефти в 46,6 млрд. тонн (298,3 млрд. баррелей), что составляет 17,7% от общемировых запасов.

На втором месте по запасам расположилась Саудовская Аравия, которые оцениваются в 36,5 млрд. тонн (265,9 млрд. баррелей). В Саудовской Аравии сосредоточены 15,8% всех мировых запасов нефти.

Затем следуют Канада с запасами 28,1 млрд. тонн (174,3 млрд. баррелей), Иран - 21,6 млрд. тонн (157 млрд. баррелей), Ирак -20,2 млрд. тонн (157 млрд. баррелей), Кувейт - 14 млрд. тонн (101,5 млрд. баррелей), Объединенные Арабские Эмираты - 13 млрд. тонн (97,8 млрд. баррелей), Россия - 12,7 млрд. тонн (93 млрд. баррелей), США - 5,4 млрд. тонн (44,2 млрд. баррелей), Казахстан - 3,9 млрд. тонн (30 млрд. баррелей).

Таблица: