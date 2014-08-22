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    Запасы нефти в Азербайджане составляют 0,4% от общемировых -ВР

    запасы нефти в Азербайджане от общемировых запасов составляют 0,4%.

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Согласно статистическому отчету британской компании ВР, доказанные запасы нефти в Азербайджане по состоянию на начало 2014 года составляют 1 млрд. тонн (7 млрд. баррелей).

    Таким образом, запасы нефти в Азербайджане от общемировых запасов составляют 0,4%. С учетом нынешних объемов добычи нефти по стране ее хватит еще на 20,5 лет.

    В отчете отмечается, что на сегодня общемировые запасы нефти составляют 238,2 млрд. тонн. Наибольшие запасы "черного золота" расположены в странах Ближнего Востока. Там к настоящему времени сосредоточены 47,9% или 109,4 млрд. тонн общемировых запасов нефти. Кроме того, 19,5% общемировых запасов нефти приходятся на центральную Америку, 13,6% на Северную Америку, 8,8% на Европу и Евразию, 7,7% на Африканский континент, 2,5% Тихоокеанскую Азию.

    Что же касается страны с наибольшими запасами доказанных объемов нефти, то здесь первенство принадлежит Венесуэле. Так эта страна располагает запасами нефти в 46,6 млрд. тонн (298,3 млрд. баррелей), что составляет 17,7% от общемировых запасов.

    На втором месте по запасам расположилась Саудовская Аравия, которые оцениваются в 36,5 млрд. тонн (265,9 млрд. баррелей). В Саудовской Аравии сосредоточены 15,8% всех мировых запасов нефти.

    Затем следуют Канада с запасами 28,1 млрд. тонн (174,3 млрд. баррелей), Иран - 21,6 млрд. тонн (157 млрд. баррелей), Ирак -20,2 млрд. тонн (157 млрд. баррелей), Кувейт - 14 млрд. тонн (101,5 млрд. баррелей), Объединенные Арабские Эмираты - 13 млрд. тонн (97,8 млрд. баррелей), Россия - 12,7 млрд. тонн (93 млрд. баррелей), США - 5,4 млрд. тонн (44,2 млрд. баррелей), Казахстан - 3,9 млрд. тонн (30 млрд. баррелей).

    Таблица:

    Страна Доказанные запасы нефти млрд. тонн Удельный вес в мировых запасах %
    1 Венесуэла 46,6 17,7
    2 Саудовская Аравия 36,5 15,8
    3 Канада 28,1 10,3
    4 Иран 21,6 9,3
    5 Ирак 20,2 8,9
    6 Кувейт 14,0 6,0
    7 ОАЭ 13,0 5,8
    8 Россия 12,7 5,5
    9 США 5,4 2,6
    10 Казахстан 3,9 1,8
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