Türkiyədə uşaqlara daha çox hansı adların verildiyi açıqlanıb

Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Türkiyədə uşaqlara verilən 100 ən məşhur ad açıqlanıb.
"Report" Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ilk sırada yer alan adlar Oğuzhan, Arya, Muhammet, Nazlı, Bedirhan, Selin, Ali Eymen, Berfin, Fatmanur, Esra, Lina, Harun, Şeyma, Adem, İkranur, Can, Melis, Mete, Havin, İbrahim Halil, Asel, Əbubəkir, Yusuf Ali, Muhamet Ali, Mahmut, Masal. Mahir, Alya, Yunus, Elifsu, Feyza, Batuhan, Melike, Fatih, Cansu, Erdem, Bahar, Doruk, Ayşenur, Barış, Gökce, Mina, Egemen, Tuana, Hümeyra, İpek, Günəş, Ensar, Elif Nur, Kumsal, İrmak, Kuzey, Mira, Hazal, Yağız, Aysima, Deniz, Metehan və başqalarıdır.
Aygün İbrahimovaXəbərin müəllifi
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