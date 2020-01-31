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Sankt-Peterburqda idman kompleksi çöküb

​Sankt-Peterburqda idman kompleksi çökdü

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində idman kompleksinin söküntüsü zamanı kompleksin örtüyü çöküb.

“Report” xəbər verir ki, hadisə şəhərin Yuri Qaqarin prospektində baş verib.

Ölən və yaralılar barədə məlumat verilməyib. Dağıntılar altında qalanların olduğu ehtimal edilir.   

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