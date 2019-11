Pakistan “Şahin-1” ballistik raketinin sınağını keçirib - VİDEO

Pakistan “Shaheen-1” (“Şahin-1”) ballistik raketinin sınağını keçirib.

“Report” RT-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistan ordusunun mətbuat katibi, general-mayor Asif Qafur “Twitter” hesabında yazıb.

Bildirilib ki, raket istənilən başlığı 650 km-lik məsafəyə daşımaq qabiliyyətinə malikdir.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Hindistan nüvə başlığı daşıya bilən “Aqni-2” ortamənzilli ballistik raketi sınaqdan keçirib.

