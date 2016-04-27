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    ​Keçmiş SSRİ-nin tanınmış siyasi şərhçisi vəfat edib

    O, ABŞ prezidentləri - Eyzenhauer, Nikson, Ford, Karter, Reyqan, kiçik və böyük Buşlar, Klintonla görüşüb

    Bakı. 27 aprel. REPORT.AZ/ Keçmiş SSRİ-nin tanınmış siyasi icmalçısı Valentin Zorin 91 yaşında Moskvada vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu haqda BBC məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Valentin Zorin 1925-ci il fevralın 9-da Moskvada anadan olub. ABŞ prezidenti Con Kennedi, Fransa prezidenti Şarl de-Qol, Hindistanın lideri İndira Qandi, Britaniyanın baş naziri Marqaret Tetçer, habelə ABŞ prezidentləri - Eyzenhauer, Nikson, Ford, Karter, Reyqan, kiçik və böyük Buşlar, Klintondan müsahibə götürüb. 

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