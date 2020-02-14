İstanbulda bina çökdü - VİDEO

Türkiyənin İstanbul şəhərinin Bahçelievler səmtində yeddimərtəbəli bina çöküb.

“Report” Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürən və təcili tibbi yardım maşınları cəlb olunub.

Bina çökən zaman boş olub, ancaq hadisə vaxtı yoldan keçənlərin olduğu bildirilir.

Dağıntılar altında insanların qalıb-qalmadığı araşdırılır.

Ä°stanbul BahÃ§elievler'de 7 katlÄ± bir bina Ã§Ã¶ktÃ¼. Olay yerine itfaiye ve saÄlÄ±k ekipleri sevk edildi. #istanbul pic.twitter.com/RGbZomTL0l