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İstanbulda bina çökdü - VİDEO

​İstanbulda bina çökdü

Türkiyənin İstanbul şəhərinin Bahçelievler səmtində yeddimərtəbəli bina çöküb. 

“Report” Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürən və təcili tibbi yardım maşınları cəlb olunub.

Bina çökən zaman boş olub, ancaq hadisə vaxtı yoldan keçənlərin olduğu bildirilir.

Dağıntılar altında insanların qalıb-qalmadığı araşdırılır.

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