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    Donald Trampla Vladimir Putinin telefon danışığının baş tutacağı tarix açıqlanıb

    Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, danışıq yanvarın 28-də olacaq

    Bakı. 27 yanvar. REPORT.AZ/ ABŞ prezidenti Donald Trampla Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında telefon danışığının yanvarın 28-də olması planlaşdırılıb.

    “Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Qeyd edək ki, “NBC” telekanalının Ağ evdəki müxbiri Helli Cekson ABŞ-ın Prezident Administrasiyasındakı mənbəyə istinadən ötən gün "Twitter" mikrobloqunda yazıb ki, iki prezident arasında tezliklə telefon danışığı olacaq. 

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