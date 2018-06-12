ABŞ prezidenti: “İran nüvə proqramı üzrə danışıqlara qayıdacaq”

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Bakı. 12 iyun. REPORT.AZ/ “İran tezliklə öz nüvə proqramı üzrə danışıqlara qayıdacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sinqapurda Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla görüşünün yekunlarına həsr edilən mətubat konfransında jurnalistin İranın nüvə proqramına dair sualına cavabında bildirib.

“Əlverişli şərait yarandıqda İran nüvə proqarmı üzrə danışıqlara qayıdacaq. Bununla belə indi danışıqlardan danışmaq tezdir”, - D.Tramp vurğulayıb.