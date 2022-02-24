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Zelenski: "Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır"

Zelenski: "Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır" "Rusiya hərbi qüvvələri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır".
Region
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24 Fevral , 2022 19:12
Zelenski: Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır

"Rusiya hərbi qüvvələri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tviterdə yazıb.

"Müdafiəçilərimiz 1986-cı il faciəsinin bir daha təkrarlanmaması üçün əlindən gələni edir. Bu, bütün Avropaya müharibə elanıdır", - Zelenski qeyd edib.

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İngilis versiyası Zelensky: Attempt to seize Chornobyl NPP - declaration of war against Europe
Rus versiyası Зеленский: Попытка захвата Россией Чернобыльской АЭС - оглашение войны Европе

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