Zelenski: "Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır"

"Rusiya hərbi qüvvələri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tviter də yazıb.

"Müdafiəçilərimiz 1986-cı il faciəsinin bir daha təkrarlanmaması üçün əlindən gələni edir. Bu, bütün Avropaya müharibə elanıdır", - Zelenski qeyd edib.