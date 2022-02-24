Zelenski: "Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır"

"Rusiya hərbi qüvvələri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır".

"Rusiya hərbi qüvvələri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tviter də yazıb.

"Müdafiəçilərimiz 1986-cı il faciəsinin bir daha təkrarlanmaması üçün əlindən gələni edir. Bu, bütün Avropaya müharibə elanıdır", - Zelenski qeyd edib.