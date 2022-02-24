Zelenski: "Rusiya qoşunları Çernobıl AES-i ələ keçirməyə çalışır"

"Rusiya hərbi qüvvələri Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasını ələ keçirməyə çalışır".
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tviterdə yazıb.
"Müdafiəçilərimiz 1986-cı il faciəsinin bir daha təkrarlanmaması üçün əlindən gələni edir. Bu, bütün Avropaya müharibə elanıdır", - Zelenski qeyd edib.
Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.