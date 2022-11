Zelenski israilli həmkarı ilə danışıb

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə israilli həmkarı İsxak Hersoq arasında telefon danışığı olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Zelenski tviterdə yazıb.

O, İsraillə əməkdaşlığın daha da dərinləşəcəyinə ümid etdiyini söyləyib:

“Mən həmçinin enerji sənayemizin ehtiyacları haqqında məlumat verdim və İsraili “Taxıl sazişi” təşəbbüsünə qoşulmağa dəvət etdim”.