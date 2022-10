XİN: “Ukraynaya ən çətin vaxtlarda göstərdiyi dəstəyə görə Türkiyəyə təşəkkür edirik”

“Türkiyəyə Ukraynaya ən çətin vaxtlarda göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bu, Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin tviterindəki paylaşımda qeyd olunub.

Ukrayna XİN Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edib: “Türkiyəyə regionda sülh və sabitliyə nail olmaq üçün göstərdiyi səylərə görə minnətdarıq”.