Haqqımızda

Vitse-prezident: Türkiyə Şimali Kiprin inkişaf strategiyasını davam etdirəcək

Vitse-prezident: Türkiyə Şimali Kiprin inkişaf strategiyasını davam etdirəcək Türkiyə Kipr türkünün yolunu kəsməyə çalışanların əksinə əqəmsal dövrün imkanları ilə inkişafa yönələn strategiyasını davam etdirəcək.
Region
23 avqust 2025 15:16
Vitse-prezident: Türkiyə Şimali Kiprin inkişaf strategiyasını davam etdirəcək

Türkiyə Kipr türklərinin yolunu kəsməyə çalışanların əks-cəhdlərinə rəğmən, dövrün imkanları ilə onların inkişafına yönələn strategiyasını davam etdirəcək.

"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz deyib.

O qeyd edib ki, elektron dövlət xidmətlərinin Avropada belə hələ geniş tətbiq olunmadığı dövrlərdə Türkiyədə turkiye.gov.tr portalı vasitəsilə vətəndaşlara onlayn xidmətlərin göstərilməsinə başlanılıbb:

C.Yılmaz bildirib ki, bu gün e-Dövlət sistemində 68 milyondan çox istifadəçi var və Türkiyə əhalisinin 80 faizi bu sistemdən yararlanır:

"Mindən çox qurum tərəfindən təqdim edilən 8 min 630 elektron xidmətə istənilən vaxt və istənilən yerdə bir kliklə çıxış mümkündür. E-Dövlət yalnız dövlət qurumları ilə məhdudlaşmayıb. Yerli dövlət qurumları, universitetlər və bəzi özəl sektor təmsilçiləri də bu platformada iştirak edirlər”.

Vitse-prezident ölkəsinin bu təcrübəni Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti (ŞKTC) ilə paylaşmağa tam hazır olduğunu bildirib:

“Bizim aramızda fərq yoxdur. Nə təcrübə və bacarığımız varsa, qardaş ölkə olaraq hamısını bölüşməyə hazırıq. Hər şeyi birlikdə edərək gələcəyimizi birlikdə quracağıq. Şimali Kipr gənc, təşəbbüskar və yeniliyə meylli əhaliyə malikdir. Səlcuq Bayraktar Türkiyə üçün artıq bir markadır və onunla fəxr edirik. Niyə Kiprdən də başqa bir Bayraktar çıxmasın?”

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bolnisidə Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 75 illiyi qeyd olunub
FotoBolnisidə Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 75 illiyi qeyd olunub
23 avqust 2025 16:04
İran bir neçə ölkədə silah zavodları tikib
İran bir neçə ölkədə silah zavodları tikib
23 avqust 2025 12:07
Türkiyənin 30 illik proyeksiya çərçivəsində Zəngəzur dəhlizindən proqnozlaşdırdığı gəlir açıqlanıb
Türkiyənin 30 illik proyeksiya çərçivəsində Zəngəzur dəhlizindən proqnozlaşdırdığı gəlir açıqlanıb
23 avqust 2025 11:40
Paşinyan: 2025-ci ilin avqustu Ermənistan üçün dinc həyatın başlanğıcı oldu
Paşinyan: 2025-ci ilin avqustu Ermənistan üçün dinc həyatın başlanğıcı oldu
23 avqust 2025 10:02
Rusiyada 11 yeni istintaq təcridxanası yaradılacaq
Rusiyada 11 yeni istintaq təcridxanası yaradılacaq
23 avqust 2025 08:45
KİV: Rusiyada bu il qarabaşaq məhsulu 35% azala bilər
KİV: Rusiyada bu il qarabaşaq məhsulu 35% azala bilər
23 avqust 2025 06:16
Rusiyada koronavirusun yeni ştammına yoluxma hallarının sayı artıb
Rusiyada koronavirusun yeni ştammına yoluxma hallarının sayı artıb
23 avqust 2025 03:40
Putin Trampla Alyaskadakı görüşünü çox yaxşı adlandırıb
Putin Trampla Alyaskadakı görüşünü çox yaxşı adlandırıb
23 avqust 2025 00:43
Tatarıstanın Rəisi Rusiyada miqrantaların uşaqları ilə bağlı qoyulan qadağanı axmaqlıq adlandırıb
Tatarıstanın Rəisi Rusiyada miqrantaların uşaqları ilə bağlı qoyulan qadağanı axmaqlıq adlandırıb
23 avqust 2025 00:25
Sergey Markov Rusiyada xarici agent elan edilib
Sergey Markov Rusiyada xarici agent elan edilib
22 avqust 2025 18:12

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi