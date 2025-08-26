Haqqımızda

Ukrayna və Britaniya arasında dron istehsalı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Ukrayna və Britaniya arasında dron istehsalı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal və Böyük Britaniyanın Müdafiə Qərargahının rəhbəri pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
Region
26 avqust 2025 17:06
Ukrayna və Britaniya arasında dron istehsalı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal və Böyük Britaniyanın Müdafiə Qərargahının rəhbəri pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

“Report” Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə D.Şmıqal sosial şəbəkə hesabında yazıb.

"Böyük Britaniyanın Müdafiə Qərargahının rəisi admiral Entoni Radakin və aviasiya baş marşalı ser Riçard Naytanla mühüm görüş keçirdim", - o bildirib.

Onlar Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin ehtiyaclarını, xüsusilə Britaniya sənayesi ilə tərəfdaşlıqda pilotsuz uçuş aparatlarının əsas növlərinin istehsalının artırılması məsələsini müzakirə ediblər. Həmçinin "Build with Ukraine" təşəbbüsü çərçivəsində sənaye kooperasiyası, səmərəli təhlükəsizlik zəmanətlərinin yaradılması üzrə beynəlxalq səylər müzakirə olunub.

Tərəflər həmçinin Ukraynanın Müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun sentyabrda Londonda keçirilməsi planlaşdırılan növbəti iclasına hazırlığı müzakirə ediblər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Украина и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере производства дронов

Eksklüziv xəbərlər

Özbəkneftqaz SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
"Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
25 avqust 2025 16:56
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
25 avqust 2025 15:10
Özbəkneftqazın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi