Ukrayna Prezident Ofisi: "Rusiyanın işğal olunmuş ərazilərlə bağlı referendum planı baş tutmayacaq"

“Rusiyanın işğal olunmuş ərazilərdə referendum keçirmək planı baş tutmayacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mixaylo Podolyak tviter səhifəsində yazıb.

“Bu cəhdlər Rusiya üçün daha ciddi itkilərlə nəticələnəcək. Rusiyanın referendum, xalq respublikaları və ərazilərin ilhaqı ilə bağlı bəyanatları əhəmiyyətsizdir. Bunların heç biri olmayacaq. Sadəcə, Rusiyanın məhv edilmiş hərbçilərinin sayı artacaq”, - o vurğulayıb.

Any statements by Russia about "referendums, people's republics, the accession of one or another occupied part" are worthless. None of this will happen, except for one thing - an increase in the eliminated invaders number. Kherson, Zaporizhzhya, Donetsk, Lugansk regions are