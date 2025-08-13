Türkiyə XİN rəhbəri Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, İraq kimi ölkələrə Suriyaya dəstək üçün çağırış edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, İraq kimi ölkələrə Suriyaya dəstək üçün çağırış edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə suriyalı həmkarı Əsəd Həsən Şeybani ilə birgə mətbuat konfransında danışıb.
Türkiyə XİN başçısı vurğulayıb ki, Suriyada xalqın təhlükəsizliyi və azadlığı əsas prioritetdir:
“Suriyadakı qardaşlarımızın məhz buna ehtiyacı var və əməkdaşlıq içində olduğumuz ölkələrlə birlikdə buna nail olmalıyıq. Lakin, şübhəsiz ki, bölgədəki bütün ölkələr bunu istəmir. Suriyanın yenidən ayağa qalxması üçün aramızdakı əməkdaşlığı davam etdirməliyik”.
Əsəd Həsən Şeybani isə öz növbəsində vurğulayıb Suriyanın ərazi bütövlüyü və sabitliyi, eyni zamanda bölgənin sabitliyi deməkdir.
Nazir ölkəsinə verilən dəstəkdən məmnunluğunu ifadə edib:
“Bu xüsusda Türkiyə hökuməti və xalqı başda olmaqla Suriyanın yanında olan ölkələrə təşəkkür edirik”.