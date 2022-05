Türkiyə və Macarıstan xarici işlər nazirləri Mövlud Çavuşoğlu ilə Peter Siyarto NATO-nun genişlənməsini müzakirə ediblər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviter də paylaşım edib.

Nyu-Yorkda baş tutan görüşdə, həmçinin enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.