Haqqımızda

Türkiyə ordusu İraqda altı PKK terrorçusunu öldürüb

Türkiyə ordusu İraqda altı PKK terrorçusunu öldürüb Türk Silahlı Qüvvələrimiz İraqın şimalında Pençe-Kilid Əməliyyatı bölgəsində aşkarladıqları 6 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib.
Region
21 May , 2024 12:30
Türkiyə ordusu İraqda altı PKK terrorçusunu öldürüb

Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında "Pençe-Kilid" əməliyyat bölgəsində altı PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “X” hesabında paylaşım edilib.

“Əməliyyatlarımızı sürəti azaltmadan, əzm və qərarlılıqla davam etdirəcəyik”, - paylaşımda qeyd olunub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Turkish army neutralizes 6 PKK terrorists in Iraq

Ən çox oxunan xəbərlər

Rəisinin helikopterinin sərnişini iki dəfə mobil əlaqə saxlayıb
Rəisinin helikopterinin sərnişini iki dəfə mobil əlaqə saxlayıb
20 May , 2024 03:51
DİM sədri: İki yeni universitetin açılması qəbul ballarına təsir edəcək
DİM sədri: İki yeni universitetin açılması qəbul ballarına təsir edəcək
18 May , 2024 10:29
Türkiyə PUA-sı İranda Rəisinin helikopterini axtarır
Türkiyə PUA-sı İranda Rəisinin helikopterini axtarır
20 May , 2024 03:22
Sabah yağış intensivləşəcək - PROQNOZ
Sabah yağış intensivləşəcək - PROQNOZ
16 May , 2024 12:58
Füzuli, Ağdam və Cəbrayılın 29 kəndində və Horadizdə yaşayan vətəndaşlara vahid aylıq müavinətin ödənilməsi dayandırılıb
Füzuli, Ağdam və Cəbrayılın 29 kəndində və Horadizdə yaşayan vətəndaşlara vahid aylıq müavinətin ödənilməsi dayandırılıb
17 May , 2024 14:00
Ədliyyə Nazirliyinin Mətbuat xidmətində yeni təyinat olub
Ədliyyə Nazirliyinin Mətbuat xidmətində yeni təyinat olub
15 May , 2024 13:29
“Yüksəliş” müsabiqəsinin əyani mərhələsinin ilk imtahanı başlayıb
Foto“Yüksəliş” müsabiqəsinin əyani mərhələsinin ilk imtahanı başlayıb
18 May , 2024 10:29
İran Prezidentinin olduğu helikopterin axtarışlarının ilk görüntüləri yayımlanıb
Videoİran Prezidentinin olduğu helikopterin axtarışlarının ilk görüntüləri yayımlanıb
19 May , 2024 19:47
Dünyada ən çox WhatsApp+ istifadəçisi Azərbaycandadır
Dünyada ən çox "WhatsApp+" istifadəçisi Azərbaycandadır
16 May , 2024 11:56
SEPAH komandanı İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğradığı yerə gedib
SEPAH komandanı İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğradığı yerə gedib
20 May , 2024 02:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi