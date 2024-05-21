Türkiyə ordusu İraqda altı PKK terrorçusunu öldürüb

Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında "Pençe-Kilid" əməliyyat bölgəsində altı PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi “X” hesabında paylaşım edilib.
“Əməliyyatlarımızı sürəti azaltmadan, əzm və qərarlılıqla davam etdirəcəyik”, - paylaşımda qeyd olunub.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.…
pic.twitter.com/L9YIzWUoeH May 21, 2024