Haqqımızda

Türkiyə hərbçiləri İraqda terrorçulara aid 1800 metr uzunluğunda mağara aşkarlayıb

Türkiyə hərbçiləri İraqda terrorçulara aid 1800 metr uzunluğunda mağara aşkarlayıb vTürkiyə hərbçiləri İraqda terrorçulara aid 1800 metr uzunluğunda mağara aşkarlayıb
Region
14 iyul 2025 12:50
Türkiyə hərbçiləri İraqda terrorçulara aid 1800 metr uzunluğunda mağara aşkarlayıb

Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında "Pəncə-Kilid" əməliyyat bölgəsində terrorçulara aid yeni mağara aşkar edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, 1800 metr uzunluğunda olan mağara 33 otaqdan ibarətdir.

"Yararsız hala salınan mağarada silah-sursat və məişət əşyaları ələ keçirilib", - məlumatda qeyd olunub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlanıb
Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlanıb
9 iyul 2025 11:38
Azərbaycanda vərəsəlik şəhadətnaməsi almaq üçün müraciət etməmiş şəxslərin hüquqları təmin ediləcək
Azərbaycanda vərəsəlik şəhadətnaməsi almaq üçün müraciət etməmiş şəxslərin hüquqları təmin ediləcək
7 iyul 2025 14:25
Danone ləğv olunur
"Danone" ləğv olunur
11 iyul 2025 12:26
Bakıda magistral su kəməri yenilənir
FotoBakıda magistral su kəməri yenilənir
8 iyul 2025 11:37
Builki sertifikasiya imtahanında riyaziyyat müəllimləri ən yüksək nəticə göstərən rayonlar məlum olub
Builki sertifikasiya imtahanında riyaziyyat müəllimləri ən yüksək nəticə göstərən rayonlar məlum olub
10 iyul 2025 11:00
Nazir: Növbəti il bütün müəllimlər sertifikasiyadan keçmiş olacaq
Nazir: Növbəti il bütün müəllimlər sertifikasiyadan keçmiş olacaq
10 iyul 2025 10:44
Bu ilin altı ayında 26 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub
Bu ilin altı ayında 26 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub
9 iyul 2025 11:01
“Bakı Metropoliteni”ndə yeni təyinat olub
“Bakı Metropoliteni”ndə yeni təyinat olub
8 iyul 2025 12:36
Şirvanda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Şirvanda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
11 iyul 2025 09:55
Naxçıvan üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib
Naxçıvan üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib
9 iyul 2025 17:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi