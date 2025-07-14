Türkiyə hərbçiləri İraqda terrorçulara aid 1800 metr uzunluğunda mağara aşkarlayıb

Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında "Pəncə-Kilid" əməliyyat bölgəsində terrorçulara aid yeni mağara aşkar edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, 1800 metr uzunluğunda olan mağara 33 otaqdan ibarətdir.
"Yararsız hala salınan mağarada silah-sursat və məişət əşyaları ələ keçirilib", - məlumatda qeyd olunub.
️ 5-7 Temmuz 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK’nın kullandığı 1.800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit etti.