Tatarıstanın Rəisi Rusiyada miqrantaların uşaqları ilə bağlı qoyulan qadağanı axmaqlıq adlandırıb

Region
23 avqust 2025 00:25
Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının Rəisi Rüstəm Minnixanov rus dilini bilməyən miqrantların uşaqlarının məktəbə qəbulunu qadağan edən qanunu tənqid edib.

“Report”un məlumatına görə, İnnopolisdə (Tatarıstanın paytaxtı Kazan yaxınlığındakı şəhər – Qeyd) respublika pedaqoji şuranın iclasında çıxış edən Rüstəm Minnixanov belə bir qərarı axmaqlıq adlandırıb.

“Çalışmalıyıq, sistemli işləməliyik. Uşağın məktəbə getməsinə necə icazə verməmək olar? O harada olmalıdır? Dili bilməməsi onun günahıdır? Onu öyrənəcək. İstənilən uşaq üç-dörd aya dili öyrənəcək. Bu böyük bir şey deyil. Bu sadəcə axmaqlıqdır. Biz onunla ehtiyatlı davranmalıyıq. Uşaqdır, onun günahı yoxdur”, - deyə Minnixanov bildirib.

O, həmçinin qeyd edib ki, gələn əcnəbilərin əksəriyyəti “əmək qabiliyyətli, qanuna tabe olan vətəndaşlardır” və onlarla sadəcə olaraq sistemli iş aparılmalıdır.

Qeyd edək ki, Rusiyada rus dilini bilməyən miqrantların uşaqlarının məktəbə qəbulu qadağan edilib. Yeni qaydalar 2025-ci il aprelin 1-dən qüvvəyə minib. Sənədə əsasən, xarici vətəndaşlar Rusiya Federasiyasının ərazisində olmalarının qanuniliyini təsdiq edən sənəd təqdim olunmaqla təhsil müəssisələrinə qəbul ediləcəklər. Onlar, həmçinin rus dili imtahanından keçməlidirlər.

“Ümumi ibtidai, ümumi əsas və ümumi orta təhsilin tədris proqramlarını mənimsəmək üçün kifayət edən rus dili biliyi üzrə test imtahanından keçməmiş şəxslərin bu təhsil proqramlarının mənimsənilməsinə icazə verilmir”, - deyə qanunda qeyd olunub.

