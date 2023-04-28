Şimali Kipr Türk Respublikası TÜRKPA-ya müşahidəçi üzv seçilib

Şimali Kipr Türk Respublikası Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasına (TÜRKPA) müşahidəçi üzv seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə paylaşım edib.
"Kipr türkləri türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Şimali Kipr Türk Respublikasının TÜRKPA-ya müşahidəçi üzvlüyü xeyirli olsun. Birlikdə güclüyük!" - paylaşımda bildirilir.
Kıbrıs Türkleri Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır.— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
KKTC’mizin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlemci üyeliği hayırlı olsun.
Birlikte güçlüyüz.
pic.twitter.com/7511TRMSjl April 28, 2023