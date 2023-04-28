Haqqımızda

Şimali Kipr Türk Respublikası TÜRKPA-ya müşahidəçi üzv seçilib

Şimali Kipr Türk Respublikası TÜRKPA-ya müşahidəçi üzv seçilib Şimali Kipr Türk Respublikası Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasına (TÜRKPA) müşahidəçi üzv seçilib.
Region
28 Aprel , 2023 19:51
Şimali Kipr Türk Respublikası TÜRKPA-ya müşahidəçi üzv seçilib

Şimali Kipr Türk Respublikası Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasına (TÜRKPA) müşahidəçi üzv seçilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə paylaşım edib.

"Kipr türkləri türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Şimali Kipr Türk Respublikasının TÜRKPA-ya müşahidəçi üzvlüyü xeyirli olsun. Birlikdə güclüyük!" - paylaşımda bildirilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Rusiyanın Ukraynada itkilərinin sayı 185 730-a çatıb
Rusiyanın Ukraynada itkilərinin sayı 185 730-a çatıb
22 Aprel , 2023 08:58
Sudanda toqquşmalarda 250-dən çox dinc sakin ölüb
Sudanda toqquşmalarda 250-dən çox dinc sakin ölüb
22 Aprel , 2023 13:59
“Mançester Siti” qol buraxmadan İngiltərə Kubokunun finalına çıxıb
“Mançester Siti” qol buraxmadan İngiltərə Kubokunun finalına çıxıb
22 Aprel , 2023 22:35
Almaniyada inflyasiya fonunda dövlət qulluqçularının maaşı artırılır
Almaniyada inflyasiya fonunda dövlət qulluqçularının maaşı artırılır
23 Aprel , 2023 13:57
Rusiya taxıl müqaviləsini ləğv etməklə hədələyib
Rusiya taxıl müqaviləsini ləğv etməklə hədələyib
23 Aprel , 2023 23:35
Nazir: “İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi baxımından kənd təsərrüfatının inkişafı prioritetdir
Nazir: “İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi baxımından kənd təsərrüfatının inkişafı prioritetdir"
25 Aprel , 2023 10:05
Prorektor: “ADA və Bolonya universitetlərinin birgə təşəbbüsü ilə ikitərəfli sertifikat proqramı üç həftə davam edəcək”
Prorektor: “ADA və Bolonya universitetlərinin birgə təşəbbüsü ilə ikitərəfli sertifikat proqramı üç həftə davam edəcək”
25 Aprel , 2023 12:38
Azərbaycanın gömrük ərazisinə idxalına icazə verilən qida və yem məhsulları müəyyən edilib
Azərbaycanın gömrük ərazisinə idxalına icazə verilən qida və yem məhsulları müəyyən edilib
25 Aprel , 2023 19:18
Norveç Milli Qvardiyası Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərinə təlim keçəcək
Norveç Milli Qvardiyası Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərinə təlim keçəcək
26 Aprel , 2023 08:58
Ukrayna Çinə yeni səfir təyin edib
Ukrayna Çinə yeni səfir təyin edib
26 Aprel , 2023 16:58

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi