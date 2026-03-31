İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Qırğızıstanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb

    Qırğızıstanın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb

    Qırğızıstanın İrandakı səfirliyinin fəaliyyəti dayandırılıb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    "Eyni zamanda Qırğızıstan XİN İrana səfərlərdən çəkinməyi tövsiyə edir. Fövqəladə vəziyyətlər və ya konsulluq-hüquqi yardım almaq zərurəti yarandıqda XİN-in Konsulluq departamentinin qaynar xəttinə və İranla həmsərhəd dövlətlərdəki Qırğızıstan diplomatik nümayəndəliklərinə müraciət edilməlidir", - məlumatda bildirilib.

    İranda olan Qırğızıstan vətəndaşlarından yüksək sayıqlıq göstərmək, təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi riayət etmək, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərdən uzaq durmaq, həmçinin yerli hakimiyyət orqanlarının tələblərini qeyd-şərtsiz yerinə yetirmək xahiş olunur.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Diplomatik nümayəndəliklər Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Посольство Кыргызстана в Иране приостановило работу
    Kyrgyz Embassy in Iran suspends operations

