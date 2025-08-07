Haqqımızda

Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir

Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir İyulun 25-də Almatı vilayətində radarlardan itən EC-145 hərbi helikopterinin ekipajının axtarışları hələ də davam edir.
Region
7 avqust 2025 12:10
Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir

İyulun 25-də Almatı vilayətində radarlardan itən EC-145 hərbi helikopterinin ekipajının axtarışları hələ də davam edir.

“Report” Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu fövqəladə hallar nazirinin müavini Kegen Tursınbayev hökumətdə keçirilən brifinqdə bildirib.

"10 gün keçib, hazırda gölün 50 faizi yoxlanılıb. Axtarış işləri Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi altında aparılır. Axtarışlar davam edir. Sorbulak su anbarının yaxınlığında helikopterin bir neçə fraqmenti aşkar edilib", - o qeyd edib.

İlkin məlumata görə, təyyarənin göyərtəsində üç ekipaj üzvü olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası МЧС Казахстана: Поиски экипажа военного вертолета все еще продолжаются

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
7 avqust 2025 12:32
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
7 avqust 2025 12:02
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
7 avqust 2025 09:53
Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb
Kamçatkada Klyuçevskoy vulkanı 11,5 km hündürlüyə kül püskürüb
7 avqust 2025 07:33
KİV: Putin Trampla görüşmək istəyir
KİV: Putin Trampla görüşmək istəyir
7 avqust 2025 00:21
Gürcüstanda 13 günlük çoxmillətli NATO təlimləri başa çatıb
Gürcüstanda 13 günlük çoxmillətli NATO təlimləri başa çatıb
6 avqust 2025 19:05
Ərdoğanın Ukraynaya səfərinə dair yayılan məlumat təkzib olunub
Ərdoğanın Ukraynaya səfərinə dair yayılan məlumat təkzib olunub
6 avqust 2025 18:40
Ərdoğan: 2002-ci ildən bu günə qədər 13 min 291 tarixi sənət əsəri Türkiyəyə qaytarılıb
Ərdoğan: 2002-ci ildən bu günə qədər 13 min 291 tarixi sənət əsəri Türkiyəyə qaytarılıb
6 avqust 2025 17:55
Ermənistan ordusunun hərbçiləri qəzaya düşüb, ölən və yaralananlar var
Ermənistan ordusunun hərbçiləri qəzaya düşüb, ölən və yaralananlar var
6 avqust 2025 17:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi