Prezident Ofisi: "Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyin yeganə yolu Ukraynaya kömək göstərməkdir"

"Qlobal ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyin yeganə yolu Ukraynaya kömək göstərməkdir"

“Report” xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mixaylo Podolyak tviter səhifəsində yazıb.

“Qlobal proseslərin səbəbini və buna təsir edən amilləri başa düşməliyik. Rusiya Ukraynada müharibə aparmaqla dünyanın ərzaq təhlükəsizliyini təhdid edib. Sabitliyi bərpa etməyin yeganə yolu qələbə qazanmağımıza kömək etməkdir”, - o bildirib.

There is a need to understand the cause and effect of global processes. Russia has threatened the world's food security by waging war in Ukraine. The only way to restore order is to help us achieve victory. The key to the world's food security is weapons for Ukraine.