Norveç Ukraynaya 10 min artilleriya mərmisi göndərib

Norveç Ukraynaya daha 10 min artilleriya mərmisi göndərib.

“Report” “Ukrinform”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Norveç Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu artilleriya mərmiləri bir neçə növ artilleriya qurğuları, o cümlədən daha əvvəl Norveç tərəfindən Ukraynaya təhvil verilmiş M109 qurğuları ilə istifadə oluna bilər.