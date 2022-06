Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: “Rusiya qəsdən nəzarət etdiyi Donetski atəşə tutur”

Rusiya qoşunları bölgədə Ukraynameyilli əhvalın qarşısını almaq və qondarma respublikalarda səfərbərliyi gücləndirmək üçün işğal altındakı Donetski atəşə tutaraq günahı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin üzərinə yıxır

Rusiya qoşunları bölgədə Ukraynameyilli əhvalın qarşısını almaq və qondarma respublikalarda səfərbərliyi gücləndirmək üçün işğal altındakı Donetski atəşə tutaraq günahı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin üzərinə yıxır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun (MAİ) gündəlik təhlil məlumatında qeyd olunub.

Belə ki, iyunun 15-də hələ 2014-cü ildən Rusiya dəstəkli separatçı qüvvələrin nəzarəti altında olan Donetsk və Makiyivka şəhərlərinin sakinləri mülki infrastrukturun şiddətli atəşə tutulduğunu bildiriblər. “Donetsk Xalq Respublikası”nın (“DXR”) rəhbərliyi zərbələrdə Ukrayna qoşunlarını ittiham edib.

Lakin, analitiklərin qeyd etdiyi kimi, “DXR”in bu bəyanatını sosial şəbəkə istifadəçiləri, həmçinin Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası yanında Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi təkzib edib. Onlar bildiriblər ki, atəş, ehtimal ki, Rusiya qoşunları tərəfindən anti-Ukrayna əhval-ruhiyyəsini təbliğ etmək və işğal olunmuş ərazilərdə səfərbərliyi təşviq etmək üçün gerçəkləşdirilib.

MAİ təxribat hücumlarının rusiyalıların Qərbin Ukraynaya hərbi yardımının artırılmasına cavab olduğunu güman edir.

Həmçinin bildirilib ki, Rusiya qoşunları Severodonetsk və onun ətrafına quru hücumlarını davam etdirib, ancaq iyunun 15-nə olan məlumata görə, “Azot” sənaye zavodunu hələ ələ keçirməyib və şəhərə tam nəzarəti bərqərar edə bilməyib.

Qeyd edək ki, Müharibə Araşdırmaları İnstitutu (ing. “Institute for the Study of War”; ISW) 2007-ci ildə amerikalı hərbi tarixçi Kimberli Kaqan tərəfindən qurulan beyin mərkəzidir. İnstitut müdafiə və beynəlxalq münasibətlər sahəsində tədqiqatlar aparır. Beyin mərkəzinin qərargahı ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda yerləşir.