Mövlud Çavuşoğlu: “Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”

“Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviterdə yazıb.
O, Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edib: “Cümhuriyyəti bizə bəxş edən Qazi Mustafa Kamal Atatürk və qəhrəman əcdadlarımızın ruhu şad olsun”.
Kutlu Olsun Cumhuriyet!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
Asırlık Cumhuriyetimize güveniyor, değerlerinden aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz.
Cumhuriyet’i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın ruhu şad olsun.
pic.twitter.com/hV6gwDfhw3 October 29, 2022