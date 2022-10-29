Mövlud Çavuşoğlu: “Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”

“Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviterdə yazıb.

O, Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edib: “Cümhuriyyəti bizə bəxş edən Qazi Mustafa Kamal Atatürk və qəhrəman əcdadlarımızın ruhu şad olsun”.