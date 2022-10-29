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Mövlud Çavuşoğlu: “Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”

Mövlud Çavuşoğlu: “Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik” “Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”.
Region
29 Oktyabr , 2022 10:14
Mövlud Çavuşoğlu: “Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”
Mövlud Çavuşoğlu

“Əsrlik Cümhuriyyətimizə güvənirik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu tviterdə yazıb.

O, Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edib: “Cümhuriyyəti bizə bəxş edən Qazi Mustafa Kamal Atatürk və qəhrəman əcdadlarımızın ruhu şad olsun”.

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